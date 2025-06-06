馬斯克罵川普忘恩負義2人撕破臉 特斯拉狂瀉14％市值蒸發4.5兆

馬斯克與川普關係緊張。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克幾乎撕破臉。川普在社群平台PO文稱，「我取消強迫所有人購買沒人想要的電動車強制令，然後他就發瘋了！」還暗示要取消特斯拉的政府合約；馬斯克則嗆「如果沒有我，川普就會輸掉選舉」，抨擊川普忘恩負義，2人鬧翻導致特斯拉股價週四一瀉千里，終場重挫逾14%，市值蒸發1524億美元（約台幣4.55兆）。

綜合外媒報導，川普週四（5日）在白宮受訪時，首次公開回應馬斯克對稅改法案的批評，直言「非常失望」。川普說，馬斯克過去是白宮的顧問，對法案細節瞭若指掌，「他比幾乎所有在座的人都更了解法案內容」。

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川普表示，馬斯克的不滿主要是該法案刪除對電動車的稅收抵免，而特斯拉正是全球最大的電動車製造商之一。隨後川普在 Truth Social 上PO文稱，「馬斯克已經令人厭煩，我要求他離開，我取消了強迫所有人購買沒人想要的電動車強制令（他幾個月前就知道我會這麼做），然後他就發瘋了」。

川普補充，「有些人離開了我的政府時非常支持我們，之後卻轉為敵對，這就是川普精神錯亂症候群（Trump derangement syndrome）」，川普直言，他和馬斯克過去有良好關係，今後「可能不會再有了」。川普並暗示可能會終止特斯拉的政府合約。

馬斯克則回應，「隨便你」，並在社群平台開嗆，「沒有我，川普會輸掉選舉，民主黨將控制眾議院，共和黨在參議院的席位將從 51 席變為 49 席，真是忘恩負義」。

馬斯克與川普2人越鬧越僵，特斯拉股價週四大暴跌，一度狂瀉16%，收盤重挫超過14%。

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