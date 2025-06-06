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窮人的黃金大漲！白銀放量衝上13年新高

2025/06/06 00:25

市場避險需求蔓延至黃金以外的貴金屬，推升白銀價格。（美聯社）市場避險需求蔓延至黃金以外的貴金屬，推升白銀價格。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕白銀因價格親民被稱為「窮人的黃金」，隨著市場避險需求蔓延至黃金以外的貴金屬，現貨白銀週四（5日）強勢拉升，盤中大漲逾4%，最高觸及每盎司36.041美元，創2012年2月以來最高價。

地緣緊張局勢加劇、美國經濟數據持續疲軟，加上市場對Fed降息的預期升溫，市場避險需求蔓延至黃金以外的貴金屬，推升白銀價格。

現貨白銀5日盤中大漲逾4%，最高觸及每盎司36.041美元，創2012年2月以來最高水平。德國黃金精煉商賀利氏（Heraeus）交易員祖菲（Alexander Zumpfe）說，這波白銀價格漲勢可能由技術面及基本面改善及投資人興趣所驅動。白銀過去數週表現落後黃金，如今已急起直追。

《CNBC》也指出，白銀在2025年一直是表現優異的資產，今年迄今已上漲逾20%，雖然落後黃金約25%的漲幅。但金價週四幾乎沒有變化，這意味著白銀的上漲彌補兩者之間的部分差距。

報導提及，白銀具有工業用途，包括太陽能電池板，也被一些投資者視為像黃金一樣的防禦性貴金屬。白銀協會最近一項調查估計，2025年將再次出現白銀短缺。因白銀需求強勁，尤其印度銀價已創新高，彰顯全球市場對白銀配置意願增強。

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