資金準備歸隊 ? 5月外資淨匯入3791億爆天量

根據證期局統計，今年5月外資淨匯入3791億元，創單月新高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕外資多頭大軍，又打算重啟資金列車嗎？根據金管會最新統計，外資今年5月單月大舉淨匯入達126.68億美元，折合新台幣約3791億元，這也是統計以來，單月史上最高及同期史上新高。

針對外資大舉湧入，證期局副局長高晶萍分析，主要有兩個原因，第一是國內上市公司營收比去年同期增加15.37%，整體獲利還不錯。第二是川普暫緩實施對等關稅後，全球股市吃下定心丸，台股也重回2萬點大關，外資因此呈現淨匯入。

請繼續往下閱讀...

根據證期局統計，外資多頭氣勢再起，今年5月單月外陸資淨匯入126.68億美元，寫下2021年以來單月第一大淨匯入，也是史上同期第一大淨匯入。此外，今年5月新台幣匯率上演「暴力升值」，資金呈現大舉湧入。

儘管外資資金大舉淨匯入，不過，2025年截至 5月31日為止，外資在我國上市股票為賣超4536.97億元，上櫃股票為買超248.67億元，合計上市上櫃股票賣超4288.3億元。

截至今年5月底，外資目前存量累計淨匯入達2936.77億美元，折合約新台幣8.78兆元；本土投信法人表示，今年以來，台股已經被超賣，看好資金回補行情，建議保留資金，預留台股後事準備。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法