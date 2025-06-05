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口罩國家隊CSD中衛跨足個人口腔護理 邀徐若瑄代言

2025/06/05 22:07

CSD中衛旗下IKIGAI品牌潔牙粉與漱口水，邀請女星徐若瑄代言。（記者廖家寧攝）CSD中衛旗下IKIGAI品牌潔牙粉與漱口水，邀請女星徐若瑄代言。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕曾在疫情期間擔任口罩國家隊的醫療耗材製造商CSD中衛，今年跨足個人口腔護理領域，推出IKIGAI品牌潔牙粉與漱口水，也展現中小企業多元轉型的靈活性，IKIGAI更邀請知名女星徐若瑄代言。

CSD中衛在1947年成立，是台灣歷史最久的口罩製造廠，2019年12月COVID-19疫情蔓延之際，總經理（時任營運長）張德成察覺苗頭不對，快速決策讓大量產線投入口罩生產，我國政府隨後史無前例在2020年1月底下達口罩徵收令，CSD中衛也成功救火守護住國人健康，更在2021年獲經濟部頒發第6屆卓越中堅企業獎。

談及品牌經營理念，CSD中衛總經理張德成受訪表示，疫情期間人人戴口罩，人們也追求口罩的造型與美觀，health與style的結合並不衝突違和，潔牙粉產品也是延續口罩的理念。

張德成說，口腔衛生不是只注重牙齒潔白的美觀問題，更攸關人體健康，例如牙菌斑就與心血管疾病有關，多國也重視國民口腔保健，並作為公共健康的一環，例如日本政府推動國民口腔保健政策，正因口腔衛生影響健康層面甚廣。

對於產品定向與受眾是否針對年輕族群？張德成表示，潔牙粉不僅限特定年齡族群，雖說潔牙粉以年長族群較為熟悉，市場出現融入時尚與設計感的潔牙粉產品，也會讓長者有新鮮感，且口味香氣有別於市場常見的薄荷，目前推出石榴薄荷與龍井苑口味，研發過程也針對牙粉的質地改良，微米級細粉更為細膩。

張德成以旗下品牌的潔牙濕紙巾舉例，潔牙巾除可適用嬰兒，很多是長照族群用來照護牙齒，也有客戶是品嚐完紅酒擦拭殘留在牙齒的色漬，不同族群都能找到適合自己的用途。

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