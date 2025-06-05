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金融科創園區2.0 5月底已招募186家新創業者進駐

2025/06/05 21:34

金管會啟動金融科技創新園區2.0規劃。圖為金管會創新處處長胡則華（資料照/記者王孟倫攝）金管會啟動金融科技創新園區2.0規劃。圖為金管會創新處處長胡則華（資料照/記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕為促進金融科技創新發展，金管會啟動金融科技創新園區2.0規劃，透過導入分級輔導機制，園區依據新創業者不同發展階段，量身提供輔導及資源，並分為初創期、成長期及成熟期；截至2025年五月底，園區已招募186家新創業者進駐，並設定目標每年新增10家。

金管會金融市場發展及創新處處長胡則華今日表示，科技新創業者在當今數位金融轉型中扮演關鍵角色，為扶植我國金融科技新創產業並提升金融科技創新園區功能，金管會與金融總會、證交所、櫃買中心、創投公會及園區，發布「金融科技創新園區2.0」，共同推動園區升級。

胡則華指出，透過導入分級輔導機制，園區依據新創業者不同發展階段，量身提供輔導及資源，協助新創業者開拓多元募資管道及拓展國內外市場版圖，加速其成長茁壯。

為打造金融科技生態系，協助金融市場數位轉型，我國於2018年設立園區，提供新創業者法規與資安健檢、監理門診、數位沙盒及專家顧問諮詢等多項輔導資源。截至今年5月底，園區已招募186家新創業者進駐，累計舉辦1815次育成深化輔導，669次媒合與發表活動，並促成逾162件產創合作案，為國內新創生態圈奠定良好的基礎。

金管會將上述階段分為3期：

第1是初創期：主要對象為剛成立且實體進駐園區的新創業者，由園區提供相關輔導資源，包括合規輔導、導師輔導、媒合介接、國際交流及獎勵輔助，協助團隊驗證商業模式可能性，加快進入市場。

第2是成長期：主要對象為產品或服務已進入市場並有一定客戶基礎的新創業者，可虛擬進駐園區，園區提供之輔導內容除初創期資源外，更著重透過創投公會之資源，媒合國內外創投業者及對接金融機構與合作夥伴，並與櫃買中心合作，輔導公司登錄興櫃或創櫃板。

第3是成熟期：主要對象為已具穩定營收且規劃擴張的新創業者，可採虛擬進駐園區，園區提供之輔導內容除前階段之資源外，並著重在協助新創業者進入資本市場，包括多元的籌資管道等方式，加速新創業者對接資本市場，提高國際能見度，吸引更多投資與合作機會。

有關促進生態圈發展方面，園區每年舉辦數位沙盒金融PoC實證徵選活動，促進新創業者與金融機構合作，加速技術落地及商轉機會。園區透過多樣化的資源支持新創團隊的發展，包括提供更多孵化計畫、促進與業界或創投媒合、國內外參展機會，以及舉辦多元課程，助力新創團隊成長與拓展國內外市場。

此外，櫃買中心藉由「創櫃板Plus平台大聯盟」整合資源與團隊合作，協助中小微及新創企業在市場中脫穎而出。

金管會期盼透過「園區2.0方案」，吸引更多優秀團隊加入，並依據團隊不同發展階段，提供量身打造的輔導及媒合機制，促使金融市場創新轉型，帶動金融科技生態系的快速發展，進一步強化我國金融國際競爭力。

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