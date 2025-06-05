台幣強升 富邦人壽外匯準備金270億全數沖抵匯損

富邦金控今舉行法說會。（富邦金提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕富邦人壽過往在美元急跌時迅速提高避險比例的策略，在5月新台幣強升下受到嚴厲考驗。富邦人壽已獲金管會同意，5月起適用外匯價格變動準備金新制，百分之百沖抵匯損下，總計270億的餘額將全數用盡。富邦金表示，根據5月底曝險比例試算，在未計外匯準備金新制下，新台幣每升值0.1元，大約影響損益18億元。

富邦金控今舉行首季法說會，截至2025年3月底，富邦金控總資產逾12.1兆元、年增5.2%，淨值9142億元、年增2.0%，普通股每股淨值59.88元。

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富邦金控董事會日前已通過擬配發普通股每股總股利4.5元，配發率達41.8%。金管會主委彭金隆呼籲壽險業者在新台幣升值下，審慎評估配息政策。對此，總經理韓蔚廷表示，目前股利發放計畫並無調整規劃。

富邦金子公司富邦人壽第1季獲利273億元，其中股票已實現獲利362億元，較去年同期增加10%；債券損失約8億元，股債合計實現約354億元獲利。但金融資產未實現部分，損失733億元，富邦人壽表示，主要受市場波動及實現資本利得影響，不過5月底已大約損益兩平。

台股部位首季減碼796億元，海外股票也減持418億元，合計縮減1214億元，海外債券也減碼135億元，加碼國內債券ETF達158億元。首季現金部位總計增加674億元，來到3126億元。

富邦人壽表示，第2季以來，美國關稅對金融市場影響已有相當的反應，將回歸基本面，隨著投資價值浮現，未來持續看好AI相關類股和各產業龍頭股，將適時逢低買進。

富邦金投資人關係部資深協理王家慧表示，富邦長期外匯管理策略以滾動式為主，美元偏強時會維持較低避險比率，美元急跌時迅速提高避險比例，過往此避險策略是有效的，但5月單月新台幣強升7%，歷史罕見，所幸富邦自4月起，台幣升值趨勢下，已大幅減降未避險美元部位，4月底約19%。

富邦人壽4月底外匯價格準備金餘額有90億元，並在獲金管會核准，5月起適用外匯價格準備金新制後，轉列80億元、增提100億元。但總計270億元的餘額沖抵5月新台幣強升的匯損後，全數用盡。韓蔚廷表示，新制上路後，每個月自動提存準備金，有需要就動用。

王家慧指出，依據5月底曝險比例試算，在未計外匯準備金新制前，新台幣每升值0.1元，影響損益18億元。

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