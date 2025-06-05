美中貿易摩擦禍首 WSJ：北京先同意協議卻不履行承諾

《華爾街日報》報導，中國先達成協議、不履行承諾的策略，被視為造成美中摩擦的主要原因之一。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中代表5月在瑞士日內瓦達成初步貿易協議，中國同意恢復稀土出口，但中國放寬了幾天出口限制後，就放緩審批流程至幾乎停滯，引發美國總統川普抨擊中國違反協議。《華爾街日報》報導，中國這種先達成協議，然後再考慮後續執行的策略，挨批缺乏信用，這被視為引發區域緊張的一大原因，也是造成美中摩擦的主因之一。

報導引述菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）上週末在新加坡舉行的安全論壇香格里拉對話上，批評「中國存在信任和信譽赤字」，他所指的是北京當局不注重履行承諾。這被視為引發區域緊張的一大原因，也是造成美中摩擦的主要原因之一，目前美中貿易談判已陷入僵局。

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美中代表5月12日在瑞士日內瓦達成初步協議，但協議的墨跡未乾，北京當局就開始拖延履行在協議中做出的關鍵讓步，這很快就招致川普政府的報復，不過是以非關稅的方式。

根據《華爾街日報》報導，在日內瓦談判期間，中國領導人習近平的首席談判代表、國務院副總理何立峰，同意了美方的一項關鍵要求：中國恢復在晶片、汽車和其他產品生產上所需的稀土出口，這最終促成了上述協議的達成。

但對中國政府而言，取消稀土出口限制，並不代表將來不會再次實施。日內瓦會議後，中國僅放寬了幾天出口限制，之後就放緩審批流程至幾乎停滯。

中國政府給的理由是，因為美國對使用華為所產AI晶片的全球企業發出警告，引發北京當局不滿。川普政府官員隨後向何立峰團隊解釋，針對華為的警告並非新政策，但中國政府不埋單。隨後川普政府做出回應，暫停向中國出售飛機發動機和晶片設計軟體，使美中緊張關係再度惡化。

中國貿易團隊無意迎合美國，北京當局認為，有權採取反制措施，如重新實施稀土出口管制。但在美國看來，承諾就是承諾，不應該違背。

在川普首個總統任期對中發動貿易戰期間，中國也曾在一項初步協議中反悔。2019年5月3日，中國談判團隊透過電郵向美方發送一份Word版本的初步協議，其中有關智財權的部分約有三分之一用紅筆劃掉，而智財權是美國關切的核心議題。

對北京當局而言，這些修改只是當時正在進行中的談判一步，但華府認為，修改的幅度過度，已不僅是戰術舉動，而是中國食言了。這使川普在憤怒之下，進一步提高中國輸美商品的關稅。

這場貿易戰一直持續到2020年初，當時美中雙方簽署了所謂的第一階段貿易協議，要求中國擴大對美國商品和服務的採購。但根據華府智庫「彼得森國際經濟研究所」（PIIE）的研究，中國最終僅購買了承諾採購的美國商品的58%，甚至未達到貿易戰前的進口水準。PIIE因此總結，中國沒有購買任何其承諾的額外美國商品。

《華爾街日報》報導，多年來，中國政府的行事方式一直是先達成協議，然後再考慮後續執行方式。事實上，中國前總理朱鎔基曾對報導美中就中國加入WTO（世貿組織）舉行談判的記者說，「先同意再說」。

當時世界對中國是寬容的，也有耐心等待中國找到執行承諾的方法。但如今像鐵歐多洛發表的上述評論，正顯示各國已對中國失去耐心，這是北京當局不能忽視的問題。

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