台幣強升預期消退 央行：5月下旬匯市供需趨於平衡

外匯局長蔡烱民說，台幣強升預期已逐步消退，近期匯市供需趨於平衡。（央行提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕5月初新台幣兌美元匯率短短兩日狂飆近2元，史上罕見。中央銀行外匯局局長蔡烱民今日說明，當時市場對新台幣升值預期過於強烈，並伴隨大舉外資匯入，央行「允許匯率有較大波動空間」，「並未放手」，始終在場內調節，維持市場穩定操作。5月下旬外匯市場供需趨於平衡，「強烈的升值預期」也已逐步消退。

新台幣匯價近期重見29字頭，是否擔心出口商再度出現恐慌性拋匯？蔡烱民指出，4月底至5月初出口商拋匯力道明顯加大，與第一季出口商態度保守、惜售有關，目前已恢復正常。事實上，台灣外匯市場更受到金融帳資金進出主導，包括外資進出、壽險資金調度，及個人投資人透過投信買賣ETF或贖回等活動，比如外資先前出現單日逾買超500億元，影響力遠大於進出口廠商拋補操作。

請繼續往下閱讀...

他進一步指出，儘管台灣有龐大貿易順差，除因應國內營運所需如發薪、繳稅有台幣需求外，出口商因應海外投資、設備採購與原料進口等支出，實際收到的美元不會全數拋售轉為新台幣。

談及5月初台幣急升，蔡烱民強調，央行當時針對市場強勢升值預期與外資匯入壓力，允許較大匯率波動空間，目的在於釋放非理性預期，並非放任市場失序，央行「始終在場內進行調節」。

根據金管會資料顯示，5月外資本金淨匯入金額超過百億美元，扣除帳上餘額與股利匯出後，央行初估仍有逾80億美元熱錢流入。另據統計，5月1日至23日外資淨買超台股高達2350億元新台幣，顯示資金匯入動能強勁。

蔡烱民指出，當時市場流傳不少錯誤訊息，央行透過多次新聞稿澄清，並採取管制措施，包括專案金檢查緝炒匯行為、要求出口商分散拋匯時點等，「5月下旬市場升值預期已顯著緩和，過去兩週匯市供需逐步回歸平衡」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法