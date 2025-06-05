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主權基金如何運用？中經院王健全：8成投資、2成扶植產業

2025/06/05 19:14

〔記者徐子苓／台北報導〕總統賴清德日前宣布台灣要成立主權基金，由國發會主導召集相關部會研議。中經院副院長王健全今天表示，類主權基金多數國家都有，財源可整合政府資金和民間資金，建議未來運用方式朝向70%至80%投資運用、20%至30%發揮產業政策功能。

王健全今天受邀出席「關稅震撼：世界經貿秩序大變局」論壇表示，在美國關稅政策下，台灣高附加價值產業將會移往美國，因此政府需要規劃大破大立的戰略，例如雙向投資的計畫，意即不要只有台灣去美國投資，政府也可以協助台灣企業在美國股市掛牌，用美國人的資金壯大台灣產業，未來還有機會購併當地企業，培養世界級的公司。

王健全認為，近期受到熱烈討論的主權基金，也是大破大立的戰略之一，中東國家屬不毛之地，卻可以吸引全球AI企業，就是因為有主權基金投資基礎建設，台灣也可以借鏡中東的經驗，科技驅動加上資金驅動，吸引更多人才來台灣。

不過，他直言，觀察世界各國經驗，不論是新加坡、挪威、沙烏地阿拉伯等案例，都是國家出錢、讓民間來主導，也就是董事會由政府組成，而執行長等經營人物由民間接手，資金、投資廠商、績效就能比較透明化。

至於可能被列為財源的外匯存底，王健全表示，外匯存底具有經濟、國家安全等任務，不能隨意動用，他建議可保留大部分外匯存底，在狙擊客突襲時動用，而外匯存底的5%至6%、約300億美元規模，再加上民間配合款300億美元，如此主權基金不影響台灣經濟及國安，又能發揮產業政策功能。

王健全建議，主權基金應肩負扶植產業的任務，可以70%至80%作為投資孳息、基金循環使用，另外20%至30%扶植產業。

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