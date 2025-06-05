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將來銀行全線上房貸已貸出1500戶 額度「還有20億」

2025/06/05 18:59

將來銀行全線上房貸已貸出1500戶，額度還有20億。（業者提供）將來銀行全線上房貸已貸出1500戶，額度還有20億。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕央行持續進行房貸信用管制，讓各大銀行的房貸已逼近滿水位、需排隊撥款，但純網銀將來銀行（NEXT BANK）指出，該行推出的全線上房貸，已貸出1500戶，目前還有20億元房貸額度，不但免排隊，購屋年利率及轉增貸、原屋融資利率均為最低2.38%起且「免搭購」，建議首購族或換屋需求民眾線上申貸。

將來銀行引用聯徵中心資料指出，受到央行第七波房市管制及各銀行受銀行法第72-2條限制，進而緊縮房貸條件，2024年底統計房貸新增人數已年減24%，12月單月申辦房貸人數下滑至1.97萬人；且至2025年第1季新增個人房貸平均金額降至976.2萬元，核貸成數減至71.82%更創近20季以來最低成數。

對於各家銀行紛紛緊縮房貸，將來銀行指出，該行的「全線上房貸」可24小時申辦、以視訊對保、配合客戶指定時間撥款，且免排隊也不用搭配購買其他銀行商品。7月4日前申辦年利率2.5%起及優惠手續費5000元。

將來銀行統計該行已貸出近1500件房貸，「全線上房貸」客戶年齡多在35至48歲間，增貸成數最高達8成，平均增貸額度約700至1200萬元之間，總貸放金額達130億元，服務區域涵蓋雙北、桃園、新竹及台中等大都會地區。

對於線上申請房貸，最快1至2週即可完成撥款，增貸利率最低2.38%起，對於房貸已繳約5至10年，或有房無貸具資金需求的客戶，是成本最低的籌資工具。

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