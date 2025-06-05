廢核後產業出走?經部:台積電、輝達、AMD持續投資「對台有信心」

經濟部重申，核電如期除役後仍可穩定供電，我國電價低於亞鄰競爭對手國。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕前內政部長李鴻源在專訪指出，台灣廢核後將造成產業出走。經濟部回應，李的說法非專家評論，政府每年檢討電力供需狀況，並妥善規劃整體電源開發，近期包含台積電於法說會宣布持續在台擴大投資、國際大廠輝達（NVIDIA）5月宣布在台設立亞洲總部、晶片大廠超微（AMD）宣布在台南、高雄設置研發據點，顯見業者對台仍具投資信心。

經濟部說明，政府每年定期檢討電力供需狀況，並妥善規劃整體電源開發。以今年為例，預計將有大潭7號機，興達新燃氣1、2號機、台中新燃氣1號機等新建燃氣機組共481.3萬瓩上線，大於核三2號機95.1萬瓩。除低碳燃氣機組之外，政府也積極推動無碳再生能源，將可充分滿足AI、半導體產業等新增用電需求，確保穩定供電。

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經濟部也表示，面對國際供應鏈對綠能要求的剛性需求及國內半導體對RE100綠電要求，台灣需要的是更多的綠電。政府推動二次能源轉型拓展多元綠電來源，除了持續推動太陽光電、離岸風電等成熟綠能，並積極發展地熱、小水力等前瞻綠能及布局氫/氨能等新興能源技術，以滿足產業綠電需求，這才是目前最重要的國際發展趨勢。

經濟部明，我國目前民生電價與工業電價分別為每度2.77元與4.27元，並非李鴻源所說的5至7元，與主要產業競爭國韓國相比，該國住宅用電3.96元、工業用電4.96元，「仍低於亞鄰競爭對手國」，保有競爭優勢。

經濟部再次重申，近期幾次電價調漲主因是俄烏戰爭期間導致燃料價格大漲所致，與非核政策無關。

經濟部指出，政府對各項新能源持開放態度，並對新科技能源的導入（如SMR或新核融合技術等）均不排斥，也不排除任何有助淨零的解決方案，持續關注全球各項新技術發展。但為了確保國人安全，須滿足核安無虞、核廢料可處理、社會有共識的前提下才可使用核能發電。中選會日前宣布將於今年8月23日辦理立法院提案的 「核三延役」公投，但核電重啟與否「不是公投可以決定」，仍須滿足核安無虞、核廢料可處理的前提下才可使用。

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