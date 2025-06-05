台幣強升央行大手筆買匯 5月外匯存底衝上5929億美元新高

我國5月外匯存底衝上5929億美元。（中央社資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕新台幣匯價在5月「暴力升值」逾2元，中央銀行除抓炒匯、要求出口商分散拋匯外，並大舉進場買匯阻升。根據央行統計，5月我國外匯存底單月大增101.16億美元，為2021年1月以來單月最大增額，餘額也衝高至5929.48億美元，創下史上新高。

央行外匯局局長蔡烱民指出，5月外匯存底增加逾百億元有兩大來源，其一為外匯存底投資運用的收益，尤其5月屬於孳息「大月」，孳息金額較平常高出十幾億美元；其二是央行為維持市場秩序進場調節。他也坦言「央行買匯阻升」是5月外匯存底增加最大因素。

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蔡烱民並指出，因市場在4月底、5月初對新台幣有強烈的升值預期，央行「調節力道較強」，最近兩個禮拜，「市場供需已經蠻平衡」。

針對5月台幣暴力升值事件，蔡烱民強調，「央行沒有放手」，而是因應當時市場對台幣強勢升值的高度預期，加上外資大舉匯入，央行允許匯率有較大波動空間，以消除市場不理性預期，央行「一直都有在做調節」。

根據金管會統計，5月外資本金淨匯入超過百億美元，扣除餘額、股利匯出，央行估算外資淨匯入熱錢仍有80餘億美元。從外資買賣超數據來看，外資在5月1日至23日買超台股2350億元台幣，資金匯入動能強勁。

蔡烱民說，當時市場充斥諸多不實傳言，經過央行不斷發新聞稿澄清、並採取諸多管制措施，包括專案金檢查緝炒匯、要求出口商分散拋匯等，「到了5月下旬，強烈的升值預期已經消退，過去兩週市場供需也逐漸回歸平衡。」

近期新台幣匯價又重返29字頭，出口商拋匯壓力是否仍在？匯市情勢仍然嚴峻還是已經趨於平靜？

蔡烱民說，確實出口商在4月、5月初賣得比較多，可能與第一季較為惜售、之後又受到市場氛圍轉變有關，但是實際看每日外匯市場供需，外匯市場主要仍受金融帳主導，如外資進出、壽險業、個人投資透過投信買賣ETF或贖回等，廠商拋匯影響相對較小，而近期新台幣匯市已趨於穩定。

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