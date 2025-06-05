花25元抱走統一發票千萬特別獎！基隆這家超商3年開出2大獎

北區國稅局基隆分局長潘慧玲（左）前往基金一路開出千萬大獎的全家便利商店貼紅榜。（北區國稅局基隆分局提供）

〔記者盧賢秀／基隆報導〕今年3-4月期統一發票上月25日開獎，其中有1組1千萬元特別獎是在基隆基金一路的便利商店開出，幸運兒今年3月到便利商店花25元買沖泡湯品，就幸運中了1千萬的統一發票特別獎，特別的是這家超商3年前也開出雲端專屬大獎，民眾花15元買「茶裏王英式紅茶」就中了100萬元。

基隆市已經連幾年沒中大獎，今年3-4月統一發票千萬大獎就落在基隆基金一路的全家便利商店，只花25元買沖泡湯品，就把千萬大獎抱回家，明天開始兌獎。

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財政部北區國稅局基隆分局表示，這家便利商店在2022年3-4月的發票也開出大獎，幸運兒購買「茶裏王英式紅茶」，還用紅利折抵5元，並用便利商店會員儲存雲端發票，只花了15元買飲料，就獲得百萬大獎。

基隆分局鼓勵消費者多使用載具索取雲端發票，不但每期會加碼開出30組100萬元、1萬6000組2千、10萬組800元及245萬組500元獎金，等於1張發票有2次對獎機會，如有設定領獎匯款帳戶，獎金還會自動匯入指定帳戶，再省下千分之4印花稅。

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