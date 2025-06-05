代銷業者喊每坪降20萬？興富發：「降價」議題只是銷售策略

興富發建設發言人廖昭雄（左）指出，「打7折」及「每坪先降20萬元」，只是銷售策略。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕對於近期有代銷業者釋出旗下建案「打7折」、以及「每坪先降20萬元」的房市話題，上市建商興富發建設副總兼發言人廖昭雄評論，其實是銷售策略，他質疑真的有降價嗎？降多少？實際價錢要看建商與買家最後的議價結果才能判定。

不過，他指出，相較去年9月央行第七波選擇性信用管制，現在看屋人流的確有回溫，因此，他猜測可能是代銷業者為了加速看屋人流，才會喊出「降價」的銷售策略。

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至於興富發集團今年推案採「住宅」、「商辦」並進策略，共有14案，推案區域除桃園市外，遍及其它五都，其中今年推出的住宅案總銷合計達1014.4億元，商辦案總銷合計約820.79億元，因此，商辦加上住宅的總案量高達1835.1億元。

對於政府連續祭出政策抑制房市的看法，廖昭雄表示，政策不能只看對產業負面的影響，尤其土建融管制是避免讓體質不好的建商，一直借錢開發新案，反而有助於整體房市健全。

第七波信用管制上路，的確造成多數建案買氣停滯，甚至賣不動，但廖昭雄認為，該抑制房市期間，基本上建案的訂價是不會調降，但議價空間彈性變大，因為真正要買房的民眾才會上門看房，而全接待中心只有這一個潛在客戶，自然議價彈性就存在。

有關目前房市氛圍，廖昭雄認為，人流已經回溫，尤其在輝達創辦人黃仁勳多次訪台，甚至要在台灣再規劃新的企業總部，顯示台灣全面進入AI時代，因此，會有越來越多的科技產業鏈投資台灣，投資台灣的外資越來越多，也代表台灣越安全。

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