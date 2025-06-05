晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

代銷業者喊每坪降20萬？興富發：「降價」議題只是銷售策略

2025/06/05 18:22

興富發建設發言人廖昭雄（左）指出，「打7折」及「每坪先降20萬元」，只是銷售策略。（記者徐義平攝）興富發建設發言人廖昭雄（左）指出，「打7折」及「每坪先降20萬元」，只是銷售策略。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕對於近期有代銷業者釋出旗下建案「打7折」、以及「每坪先降20萬元」的房市話題，上市建商興富發建設副總兼發言人廖昭雄評論，其實是銷售策略，他質疑真的有降價嗎？降多少？實際價錢要看建商與買家最後的議價結果才能判定。

不過，他指出，相較去年9月央行第七波選擇性信用管制，現在看屋人流的確有回溫，因此，他猜測可能是代銷業者為了加速看屋人流，才會喊出「降價」的銷售策略。

至於興富發集團今年推案採「住宅」、「商辦」並進策略，共有14案，推案區域除桃園市外，遍及其它五都，其中今年推出的住宅案總銷合計達1014.4億元，商辦案總銷合計約820.79億元，因此，商辦加上住宅的總案量高達1835.1億元。

對於政府連續祭出政策抑制房市的看法，廖昭雄表示，政策不能只看對產業負面的影響，尤其土建融管制是避免讓體質不好的建商，一直借錢開發新案，反而有助於整體房市健全。

第七波信用管制上路，的確造成多數建案買氣停滯，甚至賣不動，但廖昭雄認為，該抑制房市期間，基本上建案的訂價是不會調降，但議價空間彈性變大，因為真正要買房的民眾才會上門看房，而全接待中心只有這一個潛在客戶，自然議價彈性就存在。

有關目前房市氛圍，廖昭雄認為，人流已經回溫，尤其在輝達創辦人黃仁勳多次訪台，甚至要在台灣再規劃新的企業總部，顯示台灣全面進入AI時代，因此，會有越來越多的科技產業鏈投資台灣，投資台灣的外資越來越多，也代表台灣越安全。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財