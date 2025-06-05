歹徒以「保險局副局長」名義行騙 金管會呼籲小心

詐團手法不斷翻新，金管會保險局副局長陳清源也遭到冒名。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕詐團手法不斷翻新，就連金管會保險局副局長陳清源，都遭到冒名！金管會表示，近期接獲外界反映，有不肖人士偽冒陳副局長的名義，邀請民眾加入LINE好友（或群組），並宣稱可分享專業投資情報，或推介特定金融商品，並要求民眾匯款（或協助處理匯款）、辦理退款等詐騙情事。

金管會澄清，這些都是詐騙集團手法，請民眾切勿相信上當。金管會強調兩個「不會」，包括不會直接涉入民眾的金融交易，更不會以任何方式要求民眾辦理匯款或給付資金。金管會主要係訂定金融市場及金融服務業的相關政策並監督管理金融機構，更不會要求民眾匯款、辦理退款等。

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金管會指出，民眾務必提高防詐意識，小心詐騙，可撥打內政部警政署「165」反詐騙諮詢專線，查證是否為詐騙集團犯罪手法，或可撥打金管會電話（02）8968-0899查詢；如有具體證據，亦能直接向警察或法務部調查局告發。

金管會再次提醒民眾，不會以LINE或任何社群軟體與民眾聯繫業務，請勿輕易相信來歷不明之社群網站、通訊軟體訊息、電子郵件及簡訊，並小心查證相關訊息及來源正確性並建立正確的防詐觀念，以防範金融詐騙的發生。

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