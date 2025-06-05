匯率波及 藥華藥5月營收月減3.8％

藥華藥5月營收11.8億元。圖為藥華藥經營團隊。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕藥華藥（6446）今（5）日公告5月營收為11.8億元，月減3.8%、年增49.15%。藥華藥表示，5月營收呈現月減，主要是受匯率波動影響。若排除匯率因素，血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（簡稱Ropeg，即P1101）在美國市場銷售仍持續成長。

藥華藥指出，實際上，年初以來開立處方的新醫師與新病患數量持續增加，顯示Ropeg持續獲得醫師與病患的高度肯定。為加速全球布局與銷售動能，藥華藥美國子公司近期完成銷售團隊的重組與擴編，公司經營團隊親赴美國全力推進「Global 3M」行銷策略，匯聚醫藥（Medical）、行銷（Marketing）、市場准入（Market Access）三大支柱，強化策略執行力。

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藥華藥於今年1月公佈Ropeg應用於治療原發性血小板過多症（ET）的第三期臨床試驗「SURPASS ET」，主要評估指標達到統計上顯著意義（P值=0.0001）。藥華藥表示，目前臨床試驗報告（CSR）已經完稿，預計於6月中正式向美國FDA提出會議申請，並計劃於今年遞交ET藥證申請，目標於2026年取得藥證。此外，公司也預計於今年第三季於日本、中國及韓國提出Ropeg的ET藥證申請。

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