3-4月發票中獎清冊出爐 2人花8元都抱走千萬大獎

財政部公布3-4月統一發票中獎清冊，本期1000萬元特別獎開出15張。（財政部提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部賦稅署今公布3-4月期統一發票中獎清冊，本期1000萬元特別獎開出15張、200萬元特獎則開出19張；有2位幸運兒只花8元就分別抱走千萬大獎，除了1人在台中市北屯區崇德八路全聯福利中心花8元買《自由時報》外，還有foodpanda平台費8元也中了千萬元。賦稅署長宋秀玲表示，今年5-10月雲端發票專屬500元獎有望加碼。

本期統一發票今天開獎1000萬元特別獎中獎號碼為「64557267」；200萬元特獎中獎號碼「64808075」，3組頭獎（獎金20萬元）中獎號碼則為「04322277」、「07903676」及「98883497」。財政部表示，3-4月期統一發票領獎期限為今年6月6日至9月5日止，提醒中獎人應於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。

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賦稅署表示，本期千萬發票開出15張，除了買《自由時報》及平台費外，還有基隆市安樂區基金一路全家便利商店花25元買食品、高雄市大社區金龍路120號萊爾富花39元買飲料、台中市北屯區松竹路2段一統便利商店花48元買玉米粒等。

另，本期200萬特獎開出19張，包括foodpanda平台費3元、南投縣南投市文昌街全聯福利中心花22元買飲料、彰化縣溪湖鎮二溪路1段統一超商花36元買飲料、台南市安南區安和路2段85°C花39元買飲料等。

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