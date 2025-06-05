妖股！這檔黃金股近一年狂飆2400％

中國老鋪黃金在香港上市近一年，股價一度飆漲2400%。示意圖。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國老鋪黃金自去年6月28日在香港上市以來股價屢創新高，週四（5日）盤中一度衝上1000港元，上市以來狂飆超過2400%，隨後遭遇獲利了結賣壓，終場以904港元作收，跌幅9%。

老鋪黃金去年6月底以每股40.5港元掛牌上市，週四（5日）早盤一度衝上1015港元，創上市新高，漲幅高達2406%，隨即遭遇賣壓，盤中最低殺到888.5港元，股價劇烈波動，收盤重挫9.05%。

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《彭博》指出，雖然老鋪黃金的崛起凸顯投資人對一批迎合Z世代需求的中國新興消費股的熱情，高昂的股價卻令散戶卻步。該公司將最低買賣單位（一手）定為100股，這意味著投資人的入場費至少需要10萬港元（約台幣38.1萬）。

報導提醒，這家珠寶製造商的走勢即將面臨重大考驗，因其上市一週年（6月27日）臨近，屆時1.214億股禁售股將解禁，這一數量超過當前流通股數量的兩倍。去年12月該股曾出現上市以來最大單週跌幅，就在1080萬股禁售股的六個月禁售期到期前。

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