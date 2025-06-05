晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

大宇資下半年連推三款代理遊戲 轉投資公司營運穩健

2025/06/05 16:34

大宇資今日舉行股東會，董座凃俊光（右二）表示，下半年連推三款代理遊戲，轉投資公司營運穩健向上。（業者提供）大宇資今日舉行股東會，董座凃俊光（右二）表示，下半年連推三款代理遊戲，轉投資公司營運穩健向上。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕大宇資（6111）今日舉行股東會，董事長凃俊光指出，雖然上半年遊戲營收未達預期，不過下半年將連推3款代理遊戲，轉投資公司表現平穩，同時，紅陽也將按計畫下半年登錄興櫃。

大宇資手遊《無盡夢迴》5月8日上市，事前登錄近20萬人，不過，由於遊戲操作難度較高，目前營收尚未達到內部目標；總經理陳瑤恬表示，未來會逐步修改及更新，下半年預計8月、9月、10月接力推出3款代理遊戲，其中一款會是知名動漫IP，期待下半年遊戲營收能夠大幅成長、達成全年目標。

至於自製遊戲方面，陳瑤恬也說，目前有兩款自製遊戲正在研發，與日本合作開發的重量級動漫IP《超人力霸王》手遊，預計第三季會先有測試版本出爐，目前正積極趕工中。

針對轉投資部分，凃俊光指出，大宇資集團7個事業體中，合正（5381）今年第一季獲利創新高，且新廠房產能調整中、6月完成UL認證，下半年營收將可明顯成長，預估全年表現優於去年。

至於安瑞-KY（3664）及全達（8068）進入平穩期，至於金流公司紅陽則於下半年登錄興櫃。

此外，日前大宇資宣布旗下全資日本子公司「COCORO」收購日本指標級聯誼型居酒屋集團，取得100%持股，凃俊光也說，今年第三季末完成交割，第四季開始併入大宇資財報，也可為大宇資營收添新動能。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財