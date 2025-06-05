大宇資下半年連推三款代理遊戲 轉投資公司營運穩健

大宇資今日舉行股東會，董座凃俊光（右二）表示，下半年連推三款代理遊戲，轉投資公司營運穩健向上。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕大宇資（6111）今日舉行股東會，董事長凃俊光指出，雖然上半年遊戲營收未達預期，不過下半年將連推3款代理遊戲，轉投資公司表現平穩，同時，紅陽也將按計畫下半年登錄興櫃。

大宇資手遊《無盡夢迴》5月8日上市，事前登錄近20萬人，不過，由於遊戲操作難度較高，目前營收尚未達到內部目標；總經理陳瑤恬表示，未來會逐步修改及更新，下半年預計8月、9月、10月接力推出3款代理遊戲，其中一款會是知名動漫IP，期待下半年遊戲營收能夠大幅成長、達成全年目標。

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至於自製遊戲方面，陳瑤恬也說，目前有兩款自製遊戲正在研發，與日本合作開發的重量級動漫IP《超人力霸王》手遊，預計第三季會先有測試版本出爐，目前正積極趕工中。

針對轉投資部分，凃俊光指出，大宇資集團7個事業體中，合正（5381）今年第一季獲利創新高，且新廠房產能調整中、6月完成UL認證，下半年營收將可明顯成長，預估全年表現優於去年。

至於安瑞-KY（3664）及全達（8068）進入平穩期，至於金流公司紅陽則於下半年登錄興櫃。

此外，日前大宇資宣布旗下全資日本子公司「COCORO」收購日本指標級聯誼型居酒屋集團，取得100%持股，凃俊光也說，今年第三季末完成交割，第四季開始併入大宇資財報，也可為大宇資營收添新動能。

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