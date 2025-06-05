庫存升高、需求減弱，電視、顯示器面板6月價格持平（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce發布面板6月報價報告，電視、顯示器面板皆面臨庫存水位墊高以及需求減弱雙重壓力，6月報價普遍持平，甚至部分小尺寸電視面板可能下跌。

TrendForce研究副總范博毓指出，進入6月份，電視面板需求趨向減弱態勢，品牌客戶自第一季以來持續拉貨，庫存水位已逐漸墊高，第二季起也希望透過更靈活的採購策略調節，來與面板廠議定面板價格，看看是否能藉此取得更多價格折讓或是MDF，來為下半年促銷季鋪墊更多操作空間。

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面板廠雖有透過產能調控試圖維持供需平衡，但在需求可能減弱的壓力下，個別面板廠仍可能針對面板價格釋出一定的善意，藉此來穩定客戶關係。就目前觀察，6月份的電視面板價格預期維持持平，但在買方持續給予壓力下，不排除個別尺寸仍有小幅下跌的可能性。

范博毓說，顯示器面板受到美國對等關稅刺激，連續數月品牌客戶都維持較積極的備貨態度，但進入6月份後，因為庫存水位增高，品牌拉貨動能有開始放緩修正的跡象。加上電視面板需求同樣走緩，跌價壓力逐漸浮現，顯示器面板也受到影響。

TrendForce觀察到，大部分面板廠對面板價格可持續維持上漲的想法較保守，品牌客戶在需求開始調節之下，也不太可能接受面板價格持續上漲，因此預期6月份的顯示器面板價格將全面轉為持平態勢。

至於筆電部分，范博毓認為第二季NB面板需求仍可維持穩定，品牌客戶對第三季的動能也由先前保守態度轉為樂觀，筆電面板能見度較4月初對等關稅剛宣布時更好。

不過就算如此，面板廠仍謹慎看待未來幾個月的需求變化，深怕大環境的變動可能會讓需求減弱的風險再次升高。在此前提下，面板廠依然不敢貿然提出檯面價格調漲的想法，甚至願意用檯面下的價格優惠來維護關鍵客戶的關係。因此目前預期6月份的NB面板價格仍可望維持穩定持平的態勢。

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