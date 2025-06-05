剝超級富豪的皮還不夠 北京向一般投資人的海外收益徵稅

中國各級政府缺錢，正在加大對公民海外收入的課稅力道。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕隨著北京當局加強刺激經濟，以因應美國的關稅戰，中國政府正尋求增加財政收入，但房市危機曠日持久，地方政府無法透過出售土地來增加收入。《彭博》報導，北京當局在資金無著落的情況下，正在加大對居民海外收入徵稅的力道，繼去年將超級富豪列為目標後，此次將課稅範圍擴大到不那麼富裕的個人。

知情人士透露，中國官員正在仔細調查公民的各種海外收入，包括投資回報、股息和員工股票選擇權，海外投資收益最高可被課稅20%。

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稅務服務業者表示，最近幾個月他們收到資產不到100 萬美元（新台幣2992萬元）客戶的諮詢量激增，相較於去年北京當局主要針對資產至少1000萬美元（新台幣2.99億元）的個人進行查稅，明顯有所不同。在海外有投資（尤其是在美國和香港股市投資）的中國公民，是稅務機關的重點查稅對象。

隨著北京當局加強刺激措施，以因應美國的關稅戰，中國政府正尋求增加財政收入，並縮小創紀錄的預算赤字。但因曠日持久的房地產危機和去槓桿行動，地方政府無法再依賴土地出讓或過度舉債來支應各種支出，因此面臨收入壓力。與此同時，因中國經濟長期低迷，加上北京當局對私人企業的打壓，中國投資人將更多財富轉移到海外。

儘管中國國家主席習近平最近積極表態鼓勵民企發展，但他先前提出的「共同富裕」政策也削弱了企業家信心。《彭博》計算，今年迄今中國投資人已透過滬港通和深港通向香港上市股票投入約 6580 億港元（約新台幣2.51兆元），是去年同期流出量的2倍多。

今年前4個月，中國政府兩大財政帳戶的總收入年減1.3%，而支出則飆漲7.2%。《彭博》根據中國財政部數據計算，這導致預算缺口擴大逾50%，達到3600億美元（新台幣10.8兆元）以上，創同期最高水準。

根據《彭博》看到的通知和公告，北京、上海和浙江等省份的稅務局已敦促居民核實其海外收益，並在2024年所得申報季結束的6月30日之前進行報稅。

政府記錄顯示，中國地方政府至少從3月底開始採取一致行動，因為他們的大數據分析發現，一些居民未能申報其海外收益，影響稅收。在稅務機關公布的案例中，居民被要求補繳的稅款和罰款海外收益金額低至 12萬7200元人民幣（約新台幣53萬元）。

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