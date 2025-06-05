酷澎會員方案再升級 「火箭跨境」商品無條件免運

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〔記者歐宇祥／台北報導〕美商酷澎（Coupang）今指出，因高度重視台灣市場的發展潛力，持續擴大選品、建立供應商關係，第一季選品數量成長近500%，也升級「WOW會員」服務，無條件免運服務擴大到「火箭跨境」商品，未來韓國、美國商品可全面免運。

酷澎近年在各國市場成長快速，根據「財星」雜誌最新公布的2025年美國500強企業榜單中，酷澎排名大幅躍升至第142位，較3年前首次入榜時提升53位，獲選為最快成長的零售類企業之一。

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酷澎日前公告第一季財報時，創辦人暨執行長金範錫（Bom Kim）曾指出，台灣顧客第一季的回購頻率提升、消費金額也增加，尤其酷澎在台灣新推出訂閱制「WOW」，有效提升了WOW會員的平均消費金額，與在韓國觀察到的趨勢一致。

金範錫表示，酷澎對台灣投資感到振奮，且對當地市場的持續投資反應酷澎對在地營運成果的信心不斷上升，酷澎相信，在台灣的投資將會像過去在韓國的投資一樣，沿著相同的軌跡發展，在中長期內創造顯著的股利價值。

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