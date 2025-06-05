強化供應鏈 台灣與瓜地馬拉簽署半導體合作意向書

賴清德總統（左3）今日偕同副總統蕭美琴（右2）在總統府與阿雷瓦洛總統（左2）進行雙邊會晤，兩國元首也共同簽署「半導體合作意向書」。（圖取自賴清德臉書）

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統今（5）日上午以軍禮歡迎瓜地馬拉共和國總統阿雷瓦洛（Bernardo Arévalo）伉儷後，偕同副總統蕭美琴在總統府與阿雷瓦洛總統進行雙邊會晤，兩國元首也共同簽署「半導體合作意向書」暨見證兩國簽署合作文件。賴總統盼深化兩國邦誼，為彼此開創更多合作契機，繼續為全球的民主發展及區域繁榮穩定貢獻心力。

在簽署儀式，兩國總統首先見證我國經濟部長郭智輝與瓜國經濟部長賈西雅簽署「中華民國（臺灣）政府與瓜地馬拉共和國政府間促進供應鏈雙邊投資意向書」；以及我國外交部長林佳龍與瓜國外交部長馬丁涅茲簽署「中華民國（臺灣）外交部與瓜地馬拉共和國外交部建立政治諮商機制瞭解備忘錄」。接著，兩國元首共同簽署「中華民國（臺灣）政府與瓜地馬拉共和國政府推動半導體產業發展合作意向書」。

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賴清德表示，瓜地馬拉是台灣的重要友邦，兩國長期以來共享民主、自由及人權等普世價值，持續攜手合作發揮良善力量，共同因應國際情勢的各項挑戰。他感謝阿雷瓦洛總統從去年上任以來，多次在聯合國、世界衛生大會等國際場合為臺灣仗義執言，讓世界看見兩國一起捍衛民主自由、促進全球繁榮的決心。

總統提到，台灣與瓜地馬拉在許多領域的合作不斷創新深化，無論是公衛、農業、婦女賦權等都有實質成果。今年5月兩國攜手推動「半導體技職班」，共有28位瓜地馬拉青年來台接受訓練，不僅是雙邊科技人才培育的重要起點，更是我們「榮邦計畫」的具體成果。

賴總統說，這些年來兩國貿易關係熱絡，在眾多進口商品之中，又以瓜地馬拉咖啡深受台灣民眾喜愛。瓜地馬拉是台灣第四大咖啡供應國，今年3月的採購量高達72萬公斤，創下歷史新高，充分展現出對瓜地馬拉優質產品的肯定。同時我們鼓勵更多台灣企業前往瓜地馬拉布局投資，善用當地地理位置、自然資源以及優質人力，打造雙贏的產業合作模式，進一步強化供應鏈韌性，以及更具戰略意義的夥伴關係。展望未來，台灣將與瓜地馬拉攜手前行，繼續為全球的民主發展以及區域的繁榮穩定貢獻心力。

阿雷瓦洛總統致詞表示，此次國是訪問，正值瓜地馬拉及中華民國台灣展開全新雙邊關係的時刻；兩國地理距離雖然遙遠，但彼此齊步踏上追求人類福祉的道路上。他強調，瓜地馬拉非常肯定且珍視中華民國台灣，雙方在農業、教育、科技、醫療、婦女賦權及鄉村發展等關鍵領域的堅實合作，都對瓜國產生具體影響，也反映出人道關懷的合作精神，更向國際展現兩國抱持共同目標，具有清晰的合作指引與方向。

阿雷瓦洛指出，中華民國台灣是瓜國經濟領域的重要夥伴，特別是「台瓜自由貿易協定」生效以來，雙邊經貿有大幅進展。兩國也簽署合作意向書，促進雙邊投資及推動半導體產業發展。

他並說，賴總統提到兩國共同推動之「半導體技職班」，包括瓜國大學生、工程師與教師都熱情參與，讓瓜國未來科技發展踏出第一步，也展現對科技創新及全球價值鏈的投入，深具意義。

阿雷瓦洛總統強調，瓜地馬拉與中華民國台灣是兄弟之邦，兩國是可靠的朋友及策略聯盟。盼以相互尊重、信任及團結為前提，強化現有合作機制，並探索新的合作途徑，進一步深化各項關係。相互理解、共享和平、自由、民主及尊重人權等普世價值，是台瓜友誼的堅實基礎。90年來，兩國始終並肩前行，成為中美洲與亞洲之間合作與對話的橋梁。也希望未來兩國邦誼持續深化，共同增進人民福祉，成為世界和平及繁榮的推動者。

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