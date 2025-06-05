鴻海5月營收創同期新高 看旺第2季

鴻海5月營收6157億元。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）5月營收6157億元，受匯率影響較4月衰退3.99%，仍較去年增加11.92%，創同期新高紀錄，今年前5個月營收累計為2兆8993億、年增21.65%，同寫歷年新猷。管理層指出，以目前能見度來看，預估第2季營運展望在季對季、年對年表現上都會有顯著成長。

鴻海表示，旗下4大產品在5月都有受到新台幣升值帶來的匯兌影響，雲端網路、電腦終端產品業績皆較4月略微衰退，元件及其他產品的衰退幅度更為明顯一些，不過，消費智能產品因拉貨動能強勁，業績仍有顯著的月增表現；與去年同期相比，鴻海雲端網路強勁成長，元件及其他產品顯著成長，消費智能產品持平，電腦終端產品衰退。

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鴻海指出，以今年前5個月來看，雲端網路產品受惠於AI雲端產品拉貨動能強勁，年對年強勁成長；元件及其他產品受惠於下游拉貨動能強勁，對年強勁成長；電腦終端產品受惠於拉貨動能較大，年對年表現強勁成長；消費智能產品則表現持平。

鴻海提到，第2季雲端網路產品將保持成長趨勢，唯仍屬傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，後續仍需不斷關注全球政經局勢及匯率變化的影響。集團將於6月23、24日進行鴻海暨轉投資企業主題系列座談會，7月5日公布6月營收。

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