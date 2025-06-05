憂經濟放緩荷包縮水 美國人1招省錢

金寶湯執行長比克豪森稱，由於日益增長的經濟擔憂迫使家庭削減開支，越來越多美國人選擇在家中做飯。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕金寶湯（Campbell's）執行長比克豪森 （Mick Beekhuizen） 稱，由於日益增長的經濟擔憂迫使家庭削減開支，越來越多美國人選擇在家中做飯。比克豪森在財報電話會議上告訴分析師，消費者信心走弱，對食品支出更加謹慎。

根據《Fox News》報導，比克豪森說，美國人在家做飯比例達到2020年初以來的最高水平，消費者非常青睞省錢食材，這一趨勢推動金寶湯的餐飲業務，尤其是濃縮烹飪湯、肉湯和義大利醬料系列。與此同時，消費者對於購買非必要食品越來越精打計算，對此類商品銷售帶來阻力。

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消費者對於購買非必要食品越來越精打計算。（蓋帝圖像）

從2020年到2024年，美國食品類物價指數上漲23.6%，超過了同期CPI指數21.2%的漲幅。

雖然由於食品批發價格和其他通膨因素在各行業有所緩解，2023年和2024年食品價格上升有所放緩。但一些專家擔心，美國總統川普的關稅措施可能會再次使食品價格上升。

顧問公司麥肯錫在5月進行了一項調查，旨在了解關稅如何影響消費者的擔憂和行為。調查顯示，通貨膨脹是消費者最關心的問題，其次是關稅問題。近50%受訪美國消費者最關心物價上漲，最關心關稅政策的消費者則佔29%。

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