房地合一稅稅率20％貢獻424億稅收 佔比逾51％

去年全年個人房地合一稅貢獻826億元。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年全年個人房地合一稅貢獻826億元稅收，又以持有5至10年、適用稅率20%的售屋屋主貢獻最多，去年共貢獻424億元，貢獻稅收比重超過51%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房地合一稅稅率20%對售屋屋主來說，是相當划算的稅率，因為持有滿5年就適用，凸顯中長期持有型的屋主成為市場主流。

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不過，值得留意的是適用10%稅率的案件也慢慢增加，曾敬德表示，過去國稅局積極宣導合法節稅的重要性，建議想要適用自用優惠免稅額400萬元的屋主，一定要特別留意連續設籍等相關規定。

至於貢獻稅收比重第二高的則是稅率35%，去年貢獻233.2億元，第三名則是稅率45%、去年貢獻145.7億元。

稅率10%獲利金額最高

根據信義房屋彙整，去年各級稅率推估獲利金額，以稅率10%最高、推估單件平均獲利金額約729.8萬元，最少的則稅率45%，推估單件平均獲利金額約131.7萬元。

曾敬德指出，去年房地合一稅收穩健成長，未來隨著各項政策調整持續推進，房市交易也朝向更為健康發展，尤其房地合一稅收已經逐漸成為房市交易時最有感的稅負。

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