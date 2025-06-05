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鳳英、杰雨進行傳銷事業未申報 公平會各罰50萬

2025/06/05 15:24

鳳英、杰雨2家公司從事多層次傳銷，但未於開始實施前報備，遭公平會重罰。（資料照）鳳英、杰雨2家公司從事多層次傳銷，但未於開始實施前報備，遭公平會重罰。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕公平會今日公告，鳳英、杰雨2家公司從事多層次傳銷，但未於開始實施前報備，違反「多層次傳銷管理法」第6條第1項規定，因2家公司營業額頗具規模、會員帳號人數眾多，因此分別處鳳英、杰雨各50萬，合計共100萬元罰鍰。

公平會調查，杰雨在2023年7月停止營運後，由鳳英接手杰雨服務新舊會員，2公司均透過「Order Trade除臭氣墊襪線上批發系統」進行商品交易，對外招募會員及發放獎金，會員介紹下線加入，除可領取直推下線升級所產生的升級金收入外，還可以領取組織中非其直接推薦會員升級，所產生的升級金收入，進而達到推廣、銷售商品為目的，具有多層級獎金抽佣關係的性質，符合「多層次傳銷管理法」所規範的多層次傳銷定義。

但是，2家公司未於開始實施傳銷行為前報備，已違反「多層次傳銷管理法」第6條第1項規定，公平會也強調，2家公司營業額頗具規模，會員帳號人數眾多，涉案情節較為重大，各重罰50萬。

公平會提醒，事業在開始實施多層次傳銷行為前，應該依照「多層次傳銷管理法」第6條規定，檢具載明法定事項的文件、資料向該會報備，否則違法遭罰，也將損及公司形象。如果民眾想要知道事業有無報備，可至公平會網站「已完成報備名單」頁面查詢。

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