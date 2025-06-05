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受不了！企業直言川普正在帶來麻煩

2025/06/05 17:14

一家電子產品製造商直言，川普政策充滿不確定性，對企業帶來很多麻煩。（法新社）一家電子產品製造商直言，川普政策充滿不確定性，對企業帶來很多麻煩。（法新社）

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普反覆無常的關稅政策，對美國企業帶來困擾。新英格蘭地區一家服裝店重新貼牌，準備在夏季出售的商品，以彌補關稅成本。紐約州北部一家汽車經銷商表示，因美國人急於趕在關稅生效前購買，其庫存已被耗盡。一家電子產品製造商直言，川普的政策變化「正在給企業帶來麻煩」。

根據《CNN》報導，這些特殊景象的描述來自聯準會、供應管理協會（ISM）和標普全球本週發布的多項企業調查。這些調查顯示，各行各業的企業都苦於川普帶來的不確定性，只能在迷霧中艱難前行。

在聯準會的「褐皮書」報告中，「關稅」一詞被提及了80次，該報告定期收集了來自全美各地企業的調查回覆，而「不確定性」則被提及了76次。

自今年年初以來，企業和消費者一直處於高度緊張的狀態。最新調查顯示，川普的政策對整個經濟產生影響，影響通貨膨脹、招聘和許多公司的財務狀況。

最新調查顯示，川普的政策對整個經濟產生了影響。（路透社）最新調查顯示，川普的政策對整個經濟產生了影響。（路透社）

許多企業表示投入成本已經上漲，一家化學產品製造商向ISM表示，大多數供應商都把關稅成本轉嫁給下游。紐約的一家重型建築設備供應商指出，企業提高了未受關稅影響商品的價格，以便在關稅增加成本之前獲得額外的利潤。

就業市場同樣深受川普影響。芝加哥一家人力資源公司聲稱，由於經濟不確定性，許多企業已暫停招聘。

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