拓展海外綠能！永豐銀首件新加坡光電融資案 規模950萬星幣

永豐銀行今天表示，為拓展海外綠能，首件新加坡光電融資案，規模為950萬星幣（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐銀行今天表示，上（5）月與ESR-TEPCO Singapore簽訂7年期、金額950萬新加坡幣（約新台幣2.21億元）的屋頂型太陽光電廠融資合作案。永豐銀行表示，旗下首度前進新加坡推展綠色金融服務，亦於香港、越南及柬埔寨等地，累計辦理光電及小水力等共逾10件綠能電廠合作案。

對此，永豐銀行說明，新加坡制定2035年碳排放量減至4,500萬公噸與2030年光電裝置容量達2 GW（Gigawatts；百萬瓩）等政策目標，其中，ESR-TEPCO Singapore擬於泛太平洋地區開發逾100 MW光電廠，開發多元綠能，秉持「翻轉金融 共創美好生活 Together, a better life」願景，持續創新、前進海外市場並發揮綠色金融影響力。

請繼續往下閱讀...

永豐銀行指出，除綠色金融外，永豐銀行海外布局展現成效，助力母公司－永豐金控今（2025）年第一季整體海外稅前淨利創逾10年同期新高、年成長62%；

此外，永豐銀也在今年1月，取得柬埔寨第一大微型存款金融機構Amret Plc.的80%股權，並擬逐步提升至100%；另外，永豐銀4月則獲准於澳洲申設雪梨分行，積極拓展在地客群、滿足跨境需求，強化成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法