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名師解盤》容逸燊：短線籌碼暫時有利多方

2025/06/05 14:35

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊

指數今天開高走低，收盤小幅上漲16點，成交量稍微縮到3200億元出頭，台積電早盤一度開高至1000元，千元壓力並沒辦法一次越過，最終收在998元，連續2天大漲的電子股今天熄火，權值股聯發科下跌2%，聯電下跌1%，航運三雄跌幅較重，都超過5%，指數今天因此呈現開高震盪走勢。

昨晚美股公布的小非農ADP數據出爐，就業僅增加3.7萬人，遠低於市場預期，也創2年以來新低，川普則在數據公布後，再度要求鮑爾應該降息，馬斯克則在社群砲轟川普「大而美法案」增加預算赤字，但美股並未因此下跌，在平盤上下震盪，市場後將關注本周五公布的非農就業數據。

台股週一一度下跌300點，昨天大漲後翻紅，週線轉為上漲，外資現貨轉為賣超，期貨空單下降，短線籌碼暫時有利於多方，而在經歷520後2週下跌，本週如果可以穩住21000點之上，將可以形成轉折成功。

記憶體族群最近在南亞科和華邦電帶動下，資金有擴散效應，但短線南亞科股價急漲，接近型態滿足，需要小心記憶體族群漲勢，漲多個股建議不要過度追價。今天午盤過後，CPO族群聯亞股價跌停，讓中小型電子次族群賣壓加重，航運類股雖然運價接連上漲，但有ETF換股的法人買賣盤，必須要注意能不能守住近期低點或跳高缺口，但以7、8月除權息旺季的題材來說，長榮目前殖利率超過13%，陽明殖利率超過9%，股價進行深度拉回之後，將有法人大戶低接買盤進場，進入到6月中旬過後，市場上資金將逐漸轉回殖利率偏高的族群，電子類股在台積電股東會後，暫時沒有進一步的消息面影響，輝達股價持續在140美元附近整理，所以AI伺服器類股要相對大漲，相對難度較高，建議在21000點至22000點區間，持現金3~4成左右，高點可以調節持股，等待未來低接機會。

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