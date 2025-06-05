台灣企業韌性力抗逆風 許勝雄盛讚：太厲害了

許勝雄今日與前立法院長王金平等人以校友身分，出席國立台灣師範大學103週年校慶。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕台灣產業正在面臨美國對等關稅、新台幣匯率升值與地緣政治變化等外在因素衝擊，金仁寶集團總裁許勝雄過去擔任仁寶（2324）、金寶（2312）董事長，對於國內業者實力深具信心，今日還大讚「台灣企業真的太厲害了」，除了擁有絕佳的體質韌性，與其他國家相比，還有很大不同之處，就是「台灣企業的誠信」。

許勝雄今日與前立法院長王金平等人以校友身分出席國立台灣師範大學103週年校慶，對於台灣企業面對快速變化的大環境，除了已有韌性面對挑戰，也因誠信經營深得客戶青睞，成為產業鏈成功的價值貢獻者角色。然而，現在應該更加精進反應速度，「速度是重要的起跑點」，就像仁寶前一段時間「在AI server（AI伺服器）慢了一點」，後來就要加快腳步跟上。

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川普是最大隻的黑天鵝

許勝雄認為，美國總統川普是衝擊產業發展最大的一隻黑天鵝，國與國之間的關稅議題是可以經過談判降低影響，但匯率的部分，確實會對企業形成較大的衝擊，倘若無法維持在合理的區間，就沒有辦法支撐企業獲利，就算再有競爭力，也無法永續發展。

許勝雄強調，台灣是海島型經濟，倚重出口貿易，所以匯率顯得特別重要，儘管中央銀行現在的說詞是「不干預、讓市場機制決定」，但還是要讓貨幣穩定，才能營造可信賴的投資環境，進而發展經濟、招商引資，甚至關係到國民平均所得、維持人才品質等議題，「所以政府應該負擔一些責任」。

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