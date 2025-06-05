美企躲關稅轉移供應鏈 CNN揭「這國」成首選

近年來多明尼加共和國的製造業呈指數級增長，近20%的外國投資流入該行業，僅次於旅遊業。（維基百科）

陳麗珠／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕美國總統川普2月初宣布對墨西哥和加拿大徵收25%的關稅後，全球最大成衣補丁生產商World Emblem 執行長卡爾（Randy Carr）隨即訂了一張飛往加勒比海的機票，該公司65%補丁在墨西哥阿瓜斯卡連特斯州生產。貿易的不確定性，促使他開始轉移供應鏈，最終他將目光放在多明尼加。

根據《CNN》報導，許多美國公司與World Emblem一樣，正努力將生產線遷出墨西哥和中國等高關稅國家。

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根據創新技術與資訊基金會的數據，近年來多明尼加的製造業呈指數級增長，近20%的外國投資流入該行業，僅次於旅遊業。

聯合國貿易和發展會議的數據顯示，去年流入多明尼加的外國直接投資（FDI）年增7.1%，佔中美洲所有FDI的41%。

多明尼加擁有許多吸引企業的關鍵因素，例如穩定的政府、高技能的勞動力、鄰近美國和自貿區等，該國60%的製造業都設在免稅的自貿區，可以為企業節省數百萬美元。

多明尼加共和國擁有許多吸引企業的關鍵因素。圖為多明尼加國旗。（百度百科）

奧凡特全球顧問公司（Auffant Global Advisory）創始人奧凡特（Marino Auffant）表示，過去幾個月看到一些美國公司，尤其是來自中國的公司，宣布將業務轉移到多明尼加。

服裝製造商Hanes、鞋類品牌Timberland、洛克韋爾自動化（Rockwell Automation）公司等，也在多明尼加設有生產基地。

World Emblem指出，公司遷至多明尼加每年可節省七位數的成本。該公司本月計劃動工興建一座佔地10萬平方英尺的工廠，預計明年投入使用，計劃最終將把30%至35%的產能轉移到多明尼加。

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