蔣萬安證實 輝達台灣總部落腳北士科T17、T18

蔣萬安證實，輝達總部落腳北士科T17、T18。（記者甘孟霖攝）

〔記者甘孟霖／台北報導〕輝達執行長黃仁勳日前宣布輝達台灣總部將落腳北投、士林，但未明說落腳何處。台北市長蔣萬安今（5日）指出，輝達總部確定落腳新光人壽取得地上權的北投士林科技園區T17、T18基地。

新壽T17、T18辦公大樓新建工程在2023年3月22及4月7日已經核定，因全案規劃設計大幅變更，提送都審變更設計程序，2024年11月召開都審幹事會提出多項修正意見，今天上午進行委員會討論，主要包括車道出入口的設計，以及T17、T18間立體連通設施，爭取免計建蔽率及容積率。

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蔣萬安今下午出席市政總質詢，民進黨議員陳賢蔚詢問輝達入主北士科進度？蔣萬安表示，北市府有定期和輝達開會，輝達有明確指出，就是T17、T18兩塊基地。

陳賢蔚追問，擁有地上權的新光人壽迄今並未對外公告？蔣萬安表示，依據合約北市府有沙盤推演，討論研究幾種可能方案，如新壽提出申請變更，會依照合約進行。

產業發展局長陳俊安補充，截至今日為止，新壽尚未提出任何申請，所以就是依據現有合約繼續往下走。

輝達總部將落腳北士科T17、T18。（資料照，記者鹿俊為攝）

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