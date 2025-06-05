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萬達寵物打造多元店型 拼4大升級動能

2025/06/05 14:29

萬達寵物董事長陳樂維（左2）表示，今年將持續鎖定4大升級動能，站穩台灣寵物零售市場的龍頭地位。（萬達寵物提供）萬達寵物董事長陳樂維（左2）表示，今年將持續鎖定4大升級動能，站穩台灣寵物零售市場的龍頭地位。（萬達寵物提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕連鎖寵物通路品牌萬達寵物（6968）今天召開股東會，萬達寵物董事長陳樂維表示，今年將持續鎖定4大升級動能，站穩台灣寵物零售市場的龍頭地位，包括門市拓展、數位轉型、商品營運優化與服務體驗升級，打造即時供應、靈活陳列與高黏著服務的全通路零售體系，加速邁向更高效、更具規模的營運格局。

在數位轉型方面，萬達自建的「寵速配」即時配送與「寵日配」線上商城服務已進入穩定成長期，為門市創造更大營收彈性。

今年4-5月，兩大服務合計營收較去年同期年增達 115%，透過優化配送效率與商品深度，寵速配與寵日配不僅擴大門市販售彈性，也強化台帳精準度，成功建立可規模化的 OMO 零售基礎。

萬達亦啟動美容加值服務的數位化升級計畫，導入線上預約與智慧排程系統，目前已於特定區域門市啟動測試，新系統預期可有效降低現場撲空與人力閒置問題，提升排班效率與服務周轉率。

陳樂維表示，數位轉型的核心並非單純導入新技術，而是聚焦於滿足消費者的真實需求，透過重新設計服務場景、優化購物與互動流程，讓每一家門市都能更精準地回應顧客需求。

今年展店計畫全面啟動，全年預計新增15至20間門市，並推動多元店型評估與佈局策略，以因應不同商圈與區域消費結構，強化據點滲透力與品牌接觸深度。

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