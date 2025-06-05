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宜蘭危老重建7年63件獲准 即起推快速通關加速進度

2025/06/05 13:46

宜蘭縣府選在宜蘭市1處危老重建案場，公布「快速通關」政策，該案場原本為1層樓木造老宅，由屋主申請自建，預計今年暑期完工，重建後為1棟地上5層樓鋼筋混凝土建築，共計12戶。（記者王峻祺攝）宜蘭縣府選在宜蘭市1處危老重建案場，公布「快速通關」政策，該案場原本為1層樓木造老宅，由屋主申請自建，預計今年暑期完工，重建後為1棟地上5層樓鋼筋混凝土建築，共計12戶。（記者王峻祺攝）

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕中央力推危老重建計畫，宜蘭縣政府自2018年7月起受理申請，截至今年4月底，已有63件獲核准，是六都以外，核准件數第2高縣市，為加速推動重建進度，即日起推「快速通關」，將縮短一半審查時程，僅要2週就能書審通知申請人。

「都市危險及老舊建築物加速重建條例（危老條例）」2017年5月公布，隔年宜蘭縣府受理申請，在都市計畫內的30年以上老屋，經建築師或技師公會評估，認定結構安全性能未達標準，且改善不具效益或無電梯者，都可申請重建。

宜蘭縣府建設處估全縣40年老屋尚占30％，為鼓勵民眾踴躍申請評估，改善居家安全，即日起推「快速通關」政策，所有危老案件申請重建，均適用「2週書審通知補正，補正完成即核准」機制，加速整體危老重建進度。

代理縣長林茂盛說，老舊房屋是政府必須重視與面對的問題，為了居住安全，請建設處精簡流程，民眾申請掛件後，發照或回覆需要修正流程，都會在2週內完成，透過提升行政效率，讓民眾有感。

縣府建設處表示，危老重建除有耐震初步評估，補助每棟1萬2千元至1萬5千元外，耐震詳細評估每棟最高補助40萬元，重建計畫書則每案補助5萬5千元。危老重建也可享多項稅賦減免，包括重建期間地價稅減免、完工後地價及房屋稅2年減半，若2年內未移轉所有權，房屋稅減半年限，可再延長至10年；容積率最多可至基準容積1.4倍。

全縣截至今年4月底已核准63件，完工並取得使用執照者19件、興建中14件、尚未開工及申請核准中30件。其中件數以宜蘭市28件最多，其次為羅東鎮20件。縣府今天選在宜蘭市1處危老重建案場，公布「快速通關」政策，該案場原本為1層樓木造老宅，由屋主申請自建，預計今年暑期完工，重建後為1棟地上5層樓鋼筋混凝土建築，共計12戶。

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