川普鋼鋁關稅生效 這些商品價格都可能上漲

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕川普政府週三正式將鋼鐵和鋁的關稅提高至50%。專家分析，美國此舉可能會增加從住宅到汽車等商品的成本。

根據《CBS News》報導，雖然新關稅贏得美國一些大型鋼鐵製造商的支持，這些製造商的股價在總統川普5月30日宣布新關稅後大幅上漲。但專家表示，這些關稅將提高一系列產品的製造成本，使許多商品的購買成本更高。專家認為這是因為企業通常會透過提高價格，將大部分或全部關稅相關成本轉嫁給消費者。

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專家指出，價格上漲的事物都與人們生活息息相關。首先是汽車，汽車製造商可能會感受到關稅上調的影響，因為他們在汽車生產中嚴重依賴鋼鐵和鋁。這些材料遍布汽車的車身和結構，從車架到引擎部件，再到輪轂蓋、管道和保險槓等。

研究機構Gimme Credit高級債券分析師庫欣（Jay Cushing）稱，鋼鐵佔普通汽車重量的60%。庫欣指出，如果關稅從25%翻倍至50%，每輛汽車的成本可能會從1500美元上漲至3000美元。

雖然川普政府已經降低了行業關稅，以確保汽車製造商不會因進口鋼鐵和鋁的額外進口關稅而遭受雙重打擊，但對進口汽車徵收25%的關稅仍然有效。

汽車價格可能上升。（彭博社）

然後是運動裝備，運動員在購買的棒球棒、網球拍等，有時也含有鋁，因此價格可能會略有上漲。業內專家表示，他們已經看到鋁製球棒價格上升。這些球棒的價格本來就相當昂貴，很多情況下高達100美元以上，高端型號甚至高達400美元。

這些高昂的價格最終可能會對體育運動參與產生負面影響。追蹤產業數據的運動與健身產業協會發現，收入最低的家庭在運動參與方面受到的負面影響最大。

體育與健身行業協會主席兼首席執行官史密斯（Todd Smith）表示，如果繼續提高裝備成本，那麼低收入家庭將繼續被邊緣化，無論從字面意義上還是像徵意義上來說都是如此。

棒球棒、網球拍等價格可能上漲。（美聯社）

接著是啤酒和汽水罐。任何罐裝飲料在鋼鋁關稅生效後，消費成本都可能上升，這可能會導致各大品牌企業調整策略。

可口可樂執行長昆西（James Quincey）2月曾表示，如果鋁罐價格上漲，公司將更加重視塑膠瓶。昆西在2月的公司財報電話會議上聲稱，公司的罐裝鋁材來自加拿大。

接下來是罐頭食品和包裝食品。經濟與政策研究中心的經濟學家貝克（Baker）聲稱，鋁罐或鋼罐往往用來包裝不易腐爛的食品。另外許多包裝食品都是用鋼鋁機器生產的，這意味著像餅乾這樣的產品可能會更貴。

罐頭食品和包裝食品價格可能上升。（蓋帝圖像）

最後是房屋，建築材料也可能受到影響，最終導致房價上漲。全美住宅建築商協會主席修斯（Buddy Hughes）認為，川普將鋼鐵和鋁關稅翻倍的舉措，將進一步擾亂建築材料供應鏈，加劇商業不確定性，從而對住房負擔能力產生負面影響。

其他用於房屋建築的產品，例如鋼製緊固件，也可能成為關稅的目標。這對房地產行業來說是個壞兆頭，該行業已經面臨高價格、高抵押貸款利率和庫存不足的壓力。

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