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輝達要的？北士科T17、T18大增裝卸車位 稱「潛在客戶需求」

-0001/11/30 00:00

〔記者何玉華／台北報導〕輝達台灣總部落腳台北市北投士林科技園區，到底是不是新光人壽標得地上權的T17、T18，尚未獲得相關單位證實，申設單位今（5）天在「台北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會」（都審會）回復委員對裝卸車位大增的質疑時表示，是根據市場趨勢跟潛在客戶有廠房跟實驗室的需求設置，貨櫃車很高，難以開到地下室而規劃為地面。

新壽T17、T18辦公大樓新建工程在2023年3月22及4月7日已經核定，因全案規劃設計大幅變更提送都審變更設計程序，2024年11月召開都審幹事會提出多項修正意見，今天進行委員會討論，主要包括車道出入口的設計，以及T17、T18間立體連通設施，爭取免計建蔽率及容積率。

多名委員提到，修改後的設計，讓兩個基地的一致性增高，討論時對於立體聯通設施的公益性存疑，認為連接同一業主的兩處基地，且公共服務項目有限，屬內部連繫性質居多，建議對聯通道再做修正，並加強地面聯通的可能性。

會議主席簡瑟芳表示，裝卸貨場地與原核定的範圍大很多，突然增加的空間讓建築質感有落差，一般都希望裝卸車位能下地，要求說明不能下地的理由；申設方說明是根據市場趨勢跟潛在客戶的需求所設，因T17有廠房跟實驗室的需求，貨櫃車很高，要開到地下室很難。

申設單位說明設計，基地右側是磺溪、南側是外雙溪，交通主要以外環系統為主，中間留給人行空間，兩基地以城市森林大客廳的概念設計，在北側福國路退縮兩米，方便汽機車進入， 因潛在的客戶有大貨車的需求，因此將卸貨車位設在磺溪側，降低對都市的衝擊。

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