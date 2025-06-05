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新北板橋浮洲都計經部都委會小組審議通過 最順利有望2年內啟動徵收程序

2025/06/05 13:27

新北市板橋浮洲地區現況房屋老舊，市府推出「浮洲都市計畫通盤檢討案」，5月27日經內政部都市計畫委員會小組審議審議通過。圖為浮洲區現況。（新北市城鄉局提供）新北市板橋浮洲地區現況房屋老舊，市府推出「浮洲都市計畫通盤檢討案」，5月27日經內政部都市計畫委員會小組審議審議通過。圖為浮洲區現況。（新北市城鄉局提供）

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋浮洲地區現況房屋老舊，市府推出「浮洲都市計畫通盤檢討案」，5月27日經內政部都市計畫委員會小組審議審議通過，即將進入地政司審議公共必要性計劃書內容，市議員黃淑君質詢詢問都計接下來的進度，是否有望2年內啟動徵收程序？她也說，浮洲合宜住宅10年禁售令期限即將解除，市府應要求得標廠商儘速修繕附屬設施。城鄉發展局長黃國峰說，最順利情況下有望2年內啟動徵收程序。

黃國峰指出，浮洲都市計畫要提地政司土地徵收審議小組，先經小組審議再進到大會，大會審議完畢再進入國土管理署都市計畫大會審議；黃淑君追問預計多久可以進到地方進行測量徵收，是否2年內有望啟動徵收程序？黃國峰回應，若與原公展內容不同，經內政部大會通過後，最快明年還要再公展一次，若無問題就審定報部，由市府地政局來處理區段徵收相關前置作業，最順利情況下2年內有望啟動浮洲都計徵收程序。

黃淑君說，合宜住宅禁售令即將屆滿解除，市府應要求得標廠商將公園、道路等損壞的相關附屬設施進行修繕。

副市長朱惕之答詢表示，將請相關單位了解公私產權分屬與相關事宜。

黃淑君也進一步指出，經歷地震、颱風之後，合宜宅社區有外牆修繕的需求，不過城鄉局提供補助設定了1500萬的上限，但社區有大有小，盼研議放寬外牆修繕補助條件。

朱惕之說，市府也有意放寬，不過仍要考量整體財源；法令上，建物所有權人、使用者有責任善盡維護之責，社區多有公寓大廈管理委員會，各區分所有全人也都有繳納管理費，法令如此設計，就是希望公共設施可以用這筆管理費修繕，大小社區需要負擔的公共設施數量不同，國家法令也都有相應的機制，若財源許可，市府願研商討論增加額外補助。

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