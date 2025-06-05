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許介立接棒領航金寶 許勝雄暖心曝「10字期許」

2025/06/05 12:39

許勝雄週四出席國立台灣師範大學103週年校慶。（記者方韋傑攝）許勝雄週四出席國立台灣師範大學103週年校慶。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕金仁寶集團總裁許勝雄週二（3日）將金寶（2312）董座職務交棒給獨子許介立，許勝雄週四（5日）出席國立台灣師範大學103週年校慶時，對於下一代接班做出10字期許，勉勵許介立能夠更加具備「細心、用心、意志力、企圖心」。

許勝雄認為，任何一家企業歷經一代接一代的傳承，每一代的團隊都應受到良好的教育，讓有能力、有理想、有抱負的同仁，透過組織共同發力產生綜效。「一個經營者，例如像我，我說我的責任很簡單的，自己就當傳教士嘛，就告訴你的員工，告訴你的同仁，告訴你的接班人，應該擁有什麼樣的企業文化與思維」。

許勝雄指出，由於大環境變化，包括地緣政治、全球佈局等議題，加上新事業的推動，每一代人當下面對的都是完全嶄新的事物。身為管理團隊當中的掌舵者，讓跟隨在後的萬眾獲得成長、達成成就，是非常重要的責任，聘用良好的人才進來，讓人才發揮所長，「你要教育他、培訓他，讓這些人願意留下來」，組織才有能力長遠發展。

許勝雄強調，企業管理的重點之一，是要促使團體產生正能量，進而創造效益與價值，才能讓經營與人才之間達到正向循環。「我告訴我的同仁要具備五項修煉」，要有積極的企圖心、核心的競爭力、創新的機制、落實執行力、掌握制度，這些條件需要不斷累積而成，讓危機改變成契機。

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