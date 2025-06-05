王品董事長陳正輝：美國市場波動大 進入美國要更加謹慎

王品集團（2727）今日召開股東會，王品董事長陳正輝（中）表示，近期美國市場的波動比較大，想要進入美國市場必須更謹慎，台幣升值短期還看不到太顯著的效應。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕王品集團（2727）今日召開股東會，王品董事長陳正輝表示，近期美國市場的波動比較大，想要進入美國市場必須更謹慎，台幣升值短期還看不到太顯著的效應。

今天會中通過2024年的年度財報，王品去年全年營收突破220億元、每股盈餘超過15.66元，每股配發14.59元現金股利，超過93%現金股利發放率。

請繼續往下閱讀...

陳正輝表示，台灣餐飲市場的整體規模，去年已經突破一兆元，王品的市佔不到2%，顯示還有極大的成長空間。

今年會朝街邊店和商場店雙邊同步展店，希望在展店家數能有好表現；至於中國市場已經逐步回穩獲利，下半年應該也會有新店開出。

陳正輝強調，王品集團有三大核心競爭優勢，首先，台灣餐飲業競爭相當激烈，王品是台灣少數有能力發展多品牌的龍頭，同時在各種品類的賽道都獲得顯著的成功。

其次，王品集團發展的「王品瘋美食」App，已經突破500萬名會員大關，對營收關聯度超過52%，顯示會員對王品集團高度貢獻。

品牌充足、門店夠多、會員的支持度高，都是王品集團營收獲利持續成長的重要關鍵。

陳正輝並指出，近年王品集團子公司「萬鮮」跨足零售市場，以王品眾多的知名品牌，將產品從餐廳的餐桌，延伸到家庭和辦公室的餐桌。

以餐廳的美味高標準來服務零售市場的消費者，充分發揮品牌溢價的效果，「萬鮮」將是王品集團下一個值得期待的明日之星。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法