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達欣工王人正：台積電不可能關在台灣 世界級公司到國外設廠很正常

2025/06/05 12:34

達欣工程董事長王人正。（記者陳永吉攝）達欣工程董事長王人正。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕國內承接大量護國神山建廠工程的營造廠資優生達欣工程（2535）今日舉行股東會，會後董事長王人正受訪表示，台積電（2330）是世界級的公司，本來就要到全世界設廠，把台積電關在台灣是不可能的，只要高端技術留在台灣就好，而且台積電未來8-10年還會在台灣蓋廠。

護國神山廠務工程占達欣工營收約6-7成，王人正提到，目前來自護國神山的廠務工程量還是相當不錯，只是量體大小而已；據了解，達欣工程今年上半年承接護國神山的工程案量就超過120億元，包括新竹寶山、高雄、台南先進封裝廠工程等，達欣工程都有承攬。

除了高科技廠房工程外，達欣工程也承攬建築工程或推出自己的土地開發案，對於房市展望，王人正表示，因缺工、缺料問題，房價基本上要下跌的機會不大，而達欣工程今年也在北士科推出建案「達欣文萃」，目前已售8成以上，由於輝達海外總部將設在北士科，因此王人正預估北士科建案熱潮應該還會持續一段時間。

達欣工今年將推出三個建案，除了總銷金額32億元的「達欣文萃」外，第四季還有朱崙街大案推出，總銷金額上看80億元；至於今年可入帳個案分別是「信義文華」、「達欣東匯」，其中「信義文華」已陸續交屋，「達欣東匯」預計第三季取得使用執照，之後開始交屋入帳。

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