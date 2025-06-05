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自1990年來只有7次 !「美元下跌、黃金大漲」大摩曝 : 黃金將有「超常表現」

2025/06/05 13:33

今年以來，美元指數和黃金出現了歷史罕見的超強負相關性。（法新社）今年以來，美元指數和黃金出現了歷史罕見的超強負相關性。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕今年以來，黃金價格已上漲了27%，而美元指數下跌了9%，兩者的負相關性在今年以來已達到-96%，這種強度的負相關性自1990年以來，僅出現過7次。對此，摩根士丹利指出，如果這種相關性持續，預測美元指數將在2026年第2季跌至91，黃金價格將可望達到每盎司3800美元。

根據摩根士丹利分析師Amy Gower及其團隊的最新研報顯示，這種極端相關性，往往伴隨著黃金價格的「超常表現」。

數據顯示，過去5個月以來，黃金與美元指數呈現-96%的逆向相關性，這一數值遠超過1990年以來-39%的平均值。這是自1990年以來，僅有7個時期出現超過-95%的強負相關性，當前情況屬於歷史罕見現象。

在這些超強負相關期間，黃金的5個月滾動收益率平均達到8%，遠高於1990年以來3%的整體平均水準。分析師指出，在35年中的7個歷史時期，有5個時期呈現美元下跌/黃金上漲的格局，黃金往往還受到ETF資金流入、避險需求和央行購買等其他因素支撐。

大摩預計，由於美國與其他地區利率趨同以及美元風險溢價上升，美元指數將在2026年第2季跌至91。基於目前黃金與美元指數的相關性，此預測暗示黃金價格可能達到3800美元/盎司，高於摩根士丹利先前設定在2025年下半年的目標價3500美元/盎司。

報告也補充，儘管超強相關性歷史上預示著黃金上漲，但這些時期通常持續時間較短，歷史最長的一次在2007年持續了44天，而當前僅持續9天。大摩指出，這與2007/2008年類似，這些時期通常標誌著黃金漲勢高檔後出現區間震盪走勢，實屬正常現象。

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