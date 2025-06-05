晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

新北蛋黃區住不起！永和預售屋成交均價每坪逾92萬

2025/06/05 12:31

新北市中和區連城路、錦和路一帶有大批預售屋成交，預售屋申報件數及成交總金額均以中和區居首。（記者賴筱桐攝）新北市中和區連城路、錦和路一帶有大批預售屋成交，預售屋申報件數及成交總金額均以中和區居首。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市地政局公布今年第1季預售屋實價登錄概況，共揭露2314件，總成交金額518.5億元，其中預售屋交易量增幅較多的區域為中和、板橋及新店區，分別增加630件、123件及96件，又以中和申報640件、成交總金額150.1億元居全市之冠，成交均價以永和區每坪92.1萬元居首。

新北市地政局地價科科長蕭湘君表示，分析今年第1季板橋、土城、永和、中和、三重、蘆洲、新莊、新店、樹林、汐止等10個蛋黃區的預售屋，主要成交案件單價為70萬元以上，較上季增加11.8%，而60萬至70萬元占比為8.5%居次，較上季減少13%。

成交總價以1500萬至2000萬元為主流，占比27.7%，較上季增加8%，其他非屬蛋黃區的行政區，以每坪單價50萬至60萬元為最大宗，占比為27.3%，較上季增加1.6%；總價以1000萬至1500萬元為大宗，占比34.9%，較上季減少4.1%。

另外，分析交易熱絡行政區，成交均價以永和區每坪92.1萬元居首，板橋區、三重區及中和區分別以81萬元、80萬元及78.3萬元緊追在後，其次為新莊區、土城區、林口區及新店區，每坪單價66.2萬元至72.5萬元，最後為五股區及淡水區，每坪成交均價分別為56.3萬元及39.8萬元。

地政局分析成交均價上漲原因，林口區交易案例主要集中林口新市鎮文化三路一段案例，交易單價每坪63萬元至79.5萬元；中和區主要是連城路與錦和路口預售屋成交案增加，交易單價為每坪70.1萬元至88.3萬元；新莊區交易案例主要集中福德三街，交易單價72.3萬元至77.7萬元；五股區交易位於新城一路及新城八路，交易單價為54.1萬元至65萬元。

另外，新店區、板橋區成交均價分別下跌16.8%及7.7%，分析原因，新店區交易主要集中安康路二段交易單價較低的預售屋建案，成交區間每坪50.3萬元至55.8萬元；板橋區新增大批南雅東路交易單價較低的預售屋建案，成交區間為每坪57.7萬元至79.9萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財