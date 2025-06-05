獨家》無人機「去紅供應鏈」搬到日本 日本眾議院議員參觀台灣館

右二為日本眾議員山際大志郎，右一為「台灣卓越無人機海外商機聯盟」主席、漢翔董事長胡開宏。（讀者提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕台日合作更進一步！日本國際無人機展（Japan Drone 2025）昨日登場，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA）除與日本無人機產業發展協會（JUIDA）正式簽署合作備忘錄，確立長期合作的基礎，日本眾議員山際大志郎今（5）日更到台灣館參觀，「台灣卓越無人機海外商機聯盟」主席胡開宏表示，無人機聯盟在日本的展覽有很大的回響，很多的民眾、廠商都到台灣館參觀以及技術的交流，商務交流已經展開，而日本眾議員山際大志郎到台灣會館參觀時，在各個廠商一一介紹下，對台廠去中化產品非常、非常有感。

正在日本參加國際無人機展的「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，本次特別設立「台灣館」，把台灣「去紅供應鏈」搬到日本千葉幕張展覽館。

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胡開宏說，聯盟成立以來，規模迅速成長，至今成員已超過200多家，台灣自有的能量，從設計、製造到系統整合，涵蓋了上中下游的完整供應鏈，更掌握飛控、通訊等關鍵核心系統。更重要的是，這是在政府支持下，集結產官學研共同打造而成的「去紅供應鏈」，是以國家隊模式提供無人機服務，對於理念相同的國際客戶，台灣絕對是最佳的合作夥伴。

胡開宏說，聯盟成立的兩項重要任務，就是幫國家建立戰力，以及幫產業找到訂單，因此聯盟積極結交國際盟友，向全世界推薦台灣的優質無人機產品，在外交部與經濟部大力支持下，聯盟商機將會越滾越大。

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」昨日與日本無人機產業發展協會簽署合作備忘錄，是繼與美國奧克拉荷馬州國防產業協會、愛沙尼亞國防暨航太產業協會、愛沙尼亞航空聯盟、拉脫維亞國防安全產業聯盟、國際無人系統組織（AUVSI） 等簽下合作備忘錄後，再次結交國際盟友。胡開宏說，隨著台日結盟，未來將各自貢獻所長，在系統整合與關鍵零組件的技術交流，展開緊密的實質合作。

根據資料顯示，台灣無人機出口金額自2024年底起明顯成長，且出口國由原本以香港、美國為主，轉而歐洲市場，並以波蘭、捷克、德國與奧地利等出口金額最多。

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