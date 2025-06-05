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Fed降息預期升溫、美元回落 新台幣早盤勁揚逾1角

2025/06/05 12:10

Fed降息預期升溫、美元回落，新台幣早盤勁揚逾1角（記者陳梅英攝）Fed降息預期升溫、美元回落，新台幣早盤勁揚逾1角（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美疲弱經濟數據加上美國總統川普再度呼籲降息，美元走軟，新台幣兌美元匯率早盤勁揚逾1角，最高升抵29.85元，中午暫時收在29.912元、升值4分，台北外匯經紀公司成交量略為放大至9.81億美元。

美股昨日漲跌互見，小非農新增就業低於預期，美國聯準會褐皮書亦顯示美國經濟在5月大幅放緩，市場對於聯準會下半年降息預期升溫，美債殖利率、美元雙雙下跌。

台股昨日大漲逾400點後，今早開高，惟台積電千元大關未站穩，大盤漲勢收斂，截至中午大盤指數上漲約50點。

新台幣匯價反應美元走跌，開盤即展現強勢升值力道，最高來到29.85元已經逼近這波整理區間上緣。匯銀主管表示，由於美元走勢震盪，加上央行多方維穩，即使市場對於台幣升值仍有預期，但過去兩週新台幣匯價大致在29.8元至30.1元附近來回整理。

短線先看29.8元是否升破，目前市場仍緊盯川普與各國貿易談判進展，以及美國明日將公布的失業率以及非農就業表現。

主要亞幣中，韓元近兩日升勢最猛，主要反映韓國新任總統李在明宣誓就職，韓國股匯同步大漲。人民幣離岸價隨「川習會談」是否舉行起落，今早由7.168元兌1美元貶回7.1812元。

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