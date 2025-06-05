高關稅威脅也沒用！彭博揭蘋果不能離開中國的秘密

彭博表示，蘋果對中國的依賴意味著，對蘋果構成最大生存威脅並不是關稅，而是北京。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普揚言若蘋果不把製造搬回美國，將課徵25%的關稅，然而彭博報導指出，川普永遠無法重建中國地方政府為了吸引蘋果，幫助鴻海等台灣供應建立高科技製造生態系統，換言之，蘋果對中國的依賴意味著，對蘋果構成最大生存威脅並不是關稅，而是北京，若脫鉤速度過快，可能會激怒中國當局，這是蘋果不可能很快離開中國的原因。

彭博專欄作家索貝克（Catherine Thorbecke）表示，前《金融時報》記者麥基（Patrick McGee）在新書《蘋果在中國》揭示了蘋果是如何受制於美國最大的地緣政治對手的。

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這本書講述了Apple如何將工程師從加利福尼亞飛往中國，接受培訓並與當地工人合作，以製造其最具標誌性的產品。

現在，情況似乎已經發生了不可逆轉的轉變。

麥基認為，蘋果通過幾十年來的複雜小決策，促進了向中國的技術轉讓，最終使其成為中國國家主席習近平結束對西方技術依賴的大膽計劃“中國製造2025”的最大企業投資者。

這本書的首要論點是為什麼蘋果沒有在美國進行同樣的投資，當川普在第2個任期內，一再威脅說，如果蘋果不回美製造，就會對公司徵收關稅，這個問題具有新的緊迫性。

但現實是，川普的嘮叨永遠無法重建中國地方政府為了吸引蘋果，幫助鴻海等台灣供應建立高科技製造生態系統。

書中1位學者簡單回答是，中國是1個「低工資、低福利和低人權」的國家。供應商可以剝削大量的低層移民工人，地方當局可以迅速壓制任何勞工騷亂或媒體報導。

這些中國工人，他們讓蘋果成為今天價值3兆美元的公司。

如果說，對川普或者美國消費者有什麼教訓的話，那就是電子產品製造業的工作對工人來說可能會付出高昂的成本。很難想像，這些是川普的支持者所希望的，在一個自動化會受到歡迎的領域。

雖然，中國已經不再是1個低工資的製造業基地了，蘋果執行長庫克（Tim Cook）之前也承認這一點，他說他的公司在中國生產不是因為工作力成本，而是因為那裡有大批熟練工人。

McGee認為，這種技能提升現在被用來推動華為等本土科技巨頭的創新，這也是蘋果投資的直接結果。當蘋果追求短期利潤時，亞洲精明的供應商正在玩長期遊戲。

我們都聽說過創始人賈伯斯和設計師艾夫之間的傳奇結合，使iPhone成為1款獨特的産品。但麥基認為，使其成為1個擁有超過10億人口的革命性合作夥伴關係的是庫克和Terry Gou（鴻海創辧人郭台銘）之間的合作夥伴關係，郭台銘是將iPhone推向大眾的超高效製造天才。

據描述，郭台銘癡迷於削減成本，但郭意識到，與Apple合作的價值不僅僅是利潤，他和他的團隊可以從加利福尼亞運來的工程師那裡獲得隱性知識，這些工程師可以説明建立和運營工廠。郭明白，這種學習非常寶貴，甚至為了獲得Apple訂單賠錢都是值得的。

最終，在中國建立的高科技製造生態系統花了幾十年的時間，不僅體現在生產其標誌性商品的工廠上，還體現在附近分包商的建立和一支由技術嫻熟的工程師組成的隊伍中。川普幾乎不可能在他的4年任期內試圖重現這種情況。

美國可以從集中投資職業教育和工程開始，但政策制定者應該認識到，現在迎頭趕上需要一場戰略性的長期遊戲。

多年來，蘋果對中國的依賴意味著，對蘋果構成最大生存威脅的並不是川普的關稅威脅，而是北京。蘋果脫鉤速度過快可能會激怒中國地方當局，但脫鉤速度不夠快會使其不可避免地更難完成。

正如這本書令人信服地指出的那樣，蘋果可以逐漸向印度和越南進軍，但它不可能很快離開中國。

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