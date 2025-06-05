關稅衝擊 美知名1元商店Dollar Tree警告Q2獲利恐腰斬

美國知名「1元商店」Dollar Tree警告，受關稅衝擊，公司第2季恐面臨獲利腰斬。（示意圖，美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美知名1元商店「Dollar Tree」週三（4日）發出警告，指受關稅衝擊，公司第2季恐面臨獲利腰斬。消息一出，Dollar Tree 4日盤中股價一度重挫11%。

綜合媒體報導，Dollar Tree 4日公布財報，公司今年第1季營收較去年同期成長11.3%至46.4億美元（約新台幣1389億元），優於市場預期的45億美元（約新台幣1347億元）；第1季淨利為3.434億美元（約新台幣103億元），每股盈餘1.47美元（約新台幣44元），調整後每股盈利1.26美元（約新台幣38元），較去年同期高出2.4%，也擊敗市場預期的1.21美元（約新台幣36元）。

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雖Dollar Tree第1季度的業績報告中表現強勁，但公司卻對未來盈利能力表示擔憂。Dollar Tree警告，川普關稅政策衝擊營運，將使公司短期獲利受到擠壓，預估第2季調整後每股盈餘的波動會比較大，年減幅可能下跌45%至50%。

受上述消息衝擊，Dollar Tree 4日盤中股價一度重挫11%，最低觸及86.01美元，最終收在88.62美元，跌幅8.37%。

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