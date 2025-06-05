DeepMind執行長：比起AI搶工作 還有更大風險要擔心

Google人工智慧研究部門DeepMind執行長哈薩比斯認為，人類真正需要擔心的是人工智慧技術落入不法之徒之手，和人工智慧模型缺乏足夠安全措施。（彭博社）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕Google人工智慧研究部門DeepMind執行長、諾貝爾獎得主哈薩比斯（Demis Hassabis）認為，不需太過擔心人工智慧取代人類工作。他表示人類真正需要擔心的風險是，相關技術落入不法之徒之手，和人工智慧模型缺乏足夠安全措施。

根據《CNN》報導，哈薩比斯本週於倫敦舉行的SXSW音樂節上接受《CNN》主持人史都華 （Anna Stewart）採訪時說，這兩種風險都很重要，且具有挑戰性。

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上週備受矚目的人工智慧實驗室Anthropic對未來就業前景發出了嚴厲警告，聲稱人工智慧可能會取代一半的入門級白領工作。但哈薩比斯指出，他最擔心的是人工智慧開發者所稱的「通用人工智慧」（Artificial General Intelligence）的潛在濫用，這是一種理論上可以大致匹敵人類智慧的人工智慧。

哈薩比斯聲稱，不法分子可能會將此類技術用於有害目的。因此目前重要問題是，如何限制不法分子訪問這些強大系統，同時又能讓好人利用它們做許多令人驚奇的事情。

不法分子可能會將人工智慧技術用於有害目的。（路透社）

哈薩比斯的擔憂並非空穴來風。美國聯邦調查局（FBI）在5月的一份公共諮詢報告中說，駭客已利用人工智慧產生冒充美國政府官員的語音訊息。美國國務院去年委託撰寫的一份報告發現，人工智慧可能構成「災難性」的國家安全風險。

人工智慧也助長了深度偽造色情內容的創作，儘管美國總統川普上個月簽署的《取下法案》（Take It Down Act），旨在通過禁止在線分享未經同意的露骨圖像來阻止深度偽造內容的氾濫。

哈薩比斯並非第一個提出此類擔憂的人，但他的言論進一步隨著人工智慧不斷進步而帶來的警示。雖然人工智慧被譽為自網路誕生以來最偉大的技術進步之一，但它也為詐騙者和其他惡意行為者提供了比以往任何時候都方便的工具。

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