越南率先妥協！已向美國“提交貿易文件”

越南工貿部在週四聲明中表示已提交回應美國貿易要求的文件，但未透露向華盛頓提出的具體方案內容。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面對川普政府本週三（4日）的最後通牒，越南搶在截止時間前遞交貿易談判文件，展現協商的決心和誠意，但具體提議內容未公開。

目前，越美兩國談判代表已在巴黎舉行會晤，雙方表示，同意加快談判進程，並盡力在第3輪談判中取得最佳成果。

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距離對等關稅恢復期限僅剩5週，川普政府發出緊急信函要求各國在本週三前提交貿易談判的最佳方案。

華爾街見聞報導，越南工貿部在週四聲明中表示已提交回應美國貿易要求的文件，但未透露向華盛頓提出的具體方案內容。

該聲明發佈之際，越南工貿部表示，越南工貿部長阮洪殿（Nguyen Hong Dien）和美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）在巴黎會晤，為定於下週結束前舉行的兩國第3輪貿易協定談判做準備。

越南工貿部的聲明稱，兩位部長同意加快談判進程，並盡最大努力在第3輪談判中取得最佳成果。

當46%的關稅利劍懸掛在頭頂時，越南選擇了迅速妥協。

越南目前面臨46%的「對等關稅」威脅，由於美國正是越南的最大出口市場，一旦生效將嚴重衝擊其以對美出口為支柱的成長模式。

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