星宇航空台北/台中-沖繩航線增為每週10班 感謝祭優惠再延長

星宇航空8月起將大幅增班沖繩航線。（星宇航空提供）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著暑假將至，加上今年新增多個國定假日，星宇航空8月起將大幅增班沖繩航線。台北-沖繩8月2日至9月4日每週新增3航班，並採用A350/A330雙走道機型執飛。台中-沖繩8月1日至10月25日則每週新增4航班，以A321neo執飛，提供中部旅客更彈性且方便的時間帶選擇。

星宇航空將於8月22日開航台北-宮古島航線，提供旅客多一個沖繩縣海島航班選擇。（星宇航空提供）

沖繩向來是台灣旅客最喜愛的出遊地之一，飛行時間短、距離近、文化氛圍親切、海島風情迷人，無論是親子出遊、好友旅行，或是短天數度假都相當適合。此外，星宇航空也將於8月22日開航台北-宮古島航線，提供旅客多一個沖繩縣海島航班選擇，也可搭配雙點進出，體驗更完整的海島假期！

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台北-沖繩總班次、台中-沖繩航線新增下午加班機，提供旅客更彈性且方便的時間帶選擇。（星宇航空提供）

台北-沖繩現行為每週7班，將新增3班下午加班機，並採用A350執飛，總班次增為每週10班；台中-沖繩航線則從為每週6班增至10班，新增4班下午加班機，提供旅客更彈性且方便的時間帶選擇。

星宇航空台北-沖繩航線及加班機航班時刻表如下：

星宇航空台中-沖繩航線及加班機航班時刻表如下：

備註：最新航班時刻及相關資訊，請以星宇航空官網公告為主。

此外，星宇航空七週年感謝祭自推出以來廣受粉絲熱烈迴響，為了感謝旅客的支持，並歡慶北美第四條航線——加州安大略航線開航，星宇航空宣佈將感謝祭的全航線88折起優惠延長至6月13日23:59止。今年更新增 5 個國定假日，讓旅客有更多彈性規劃假期，無論是規劃暑假家庭出遊或是商務出差，現在購票都能以最優惠的價格體驗最精緻的服務，詳情請見活動官網：https://media.starlux-airlines.com/starlux-thanksgiving/

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